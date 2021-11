Ibai Llanos y Ramón García darán las Campanadas desde la Puerta del Sol en Madrid

Ramón García dará las Campanadas junto al archiconocido streamer Ibai Llanos. El mítico Ramón García que estuvo despidiendo el año y recibiendo el nuevo durante 16 años nuevos en televisión, 14 veces en TVE y dos en Antena 3, salta ahora a las plataformas de streaming de la mano de Ibai y Twitch. Ibai Llanos dio la noticia por su canal de la plataforma Twitch en directo este domingo desde la misma casa de Llanos..

"Va a ser con Ramon García", expresó Ibai Llanos en el directo de Twitch, instantes antes de confirmar que el presentador se encontraba en su habitación. "Me hace mucha ilusión", explicó Ramón García en su presentación, ya sentado junto a Ibai Llanos. Se da la casualidad de que ambos son de Bilbao y la buena sintonía entre ellos estuvo palpable.

Ibai Llanos y Ramón García confirmaron que las Campanadas las harán en un lugar icónico de España: desde la Puerta del Sol de Madrid, enclave mágico y mítico para todas las cadenas de televisión año tras año.

"Me apetece mucho hacer esto contigo en una nueva plataforma (Twitch)", reconocía Ramón García. "Vas a cogerle el gusto", indicaba el mítico García (no sabemos si llevará capa en la emisión) a Ibai, quien no escondía sus ganas de afrontar esa noche tan especial.

En el directo salió un curioso tema que hará las delicias para los nostálgicos: El Grand Prix. El que fuera concurso clave en los veranos de la infancia en los años 90 podría volver de la mano del propio Ramón García en colaboración con Ramón García, eso sí con un filtro de actualización y modernidad que habría que ver. En este sentido podría guardar algún tipo de parecido el formato que se creara con el mundial de globos que recientemente puso en marcha junto a su amigo Gerard Piqué y que contó con la presencia de jugadores de numerosos países del mundo.Habrá que estar atentos. "Cuenta con mi compromiso. Hay que adaptarlo. Hay que hacerlo moderno. Renovar el envoltorio, le daremos una vuelta. Sería muy bonito en 2022", decía García, a lo que Ibai Llanos contestó con: "Ya lo haremos", esbozando una sonrisa.