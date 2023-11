Los interrogantes del magnicidio de Carrero Blanco en la miniserie 'Matar al presidente'

En vísperas navideñas se cumplen 50 años del magnicidio del entonces presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, designado por Franco poco antes de ese 1973 donde encontró la muerte en la calle Claudio Coello tras asistir, en su hábito diario, a la misa de la iglesia de los jesuitas. Un comando de ETA habría preparado un túnel con una carga de explosivos que elevaron del suelo al Dodge Dart presidencial. La versión oficial inculpa a ETA pero también hay versiones que señalan al espionaje estadounidense. El asesinato se produjo a poco metros de la embajada de EEUU, en la calle Serrano.

La productora 100 Balas (del grupo Mediapro) que para Movistar Plus + preparó las docuseries sobre la secta del Palmar de Troya o la biográfica sobre Lola Flores, ha creado Matar al Presidente, producción que estrenará la plataforma el 5 de diciembre y sus tres episodios se incorporarán en las dos restantes semanas.

El equipo de Matar al presidente ha tenido acceso ilimitado al sumario del magnicido que fue un golpe certero en el búnker que rodeaba a Franco y endureció las reacciones ante la oposición en la agonía del régimen, pareja a la salud del dictador, que quedó muy afectado por la pérdida.

En la explosión acaecida en la mañana del 20 de diciembre de 1973 murieron el presidente, el chófer del vehículo y un escolta. El inicio de la transición democrática lo marca este suceso, en una sucesión de acontecimientos durante los cinco años posteriores donde España se consolidó como una democracia.Nunca se dictó sentencia del atentado y se suscitaron interpretaciones diversas producida por los errores inexplicables en la investigación, con la desaparición y manipulación de documentos e incluso con esa razonable duda sobre la autoría en solitario de ETA dada la dimensión de los preparativos.

La serie cuenta con testimonios de testigos cercanos, ex miembros del CESID (antiguo servicio de inteligencia español), periodistas especializados, familiares, técnicos y expertos, además de incluir material de archivo y recreaciones dramatizadas.

Ficha técnica de Matar al presidente:

Director: Eulogio Romero

Guionistas: Eulogio Romero, Jesús Mancebón, Juan Manuel Gamazo y Elisa Puerto AubelProductores ejecutivos: Jorge Ortiz de Landázuri y Marijo Larrañaga (Movistar Plus+); Alejandro Flórez y Marisa Jiménez (100 Balas - The Mediapro Studio)

Listado de entrevistas

Ángel Amigo (ex miembro de ETA)Mikel Lejarza ‘El Lobo’ (ex espía del CESID)Fernando San Agustín (ex espía del CESID que capta a El Lobo)Jaime Rocha (ex espía del CESID y ex colaborador de la CIA)José María Manrique (coronel de Artillería retirado)Rodolfo Martín Villa (exministro del Interior)

Tim Weiner (periodista norteamericano, premio Pulitzer)Paco Mármol (periodista de investigación, coautor del libro ‘Carrero. Las razones ocultas de un asesinato’)Carlos Estévez (periodista de investigación, coautor del libro ‘Carrero. Las razones ocultas de un asesinato’)Antonio Rubio (periodista de investigación)Ernesto Villar (periodista y profesor universitario, autor del libro ‘Todos quieren matar a Carrero’)Pilar Urbano (periodista y escritora, experta en espionaje y la Transición) Jorge Cabezas (periodista de Investigación, autor del libro ‘Yo maté a un etarra’)

Familiares: José Enrique Carrero-Blanco (nieto de Luis Carrero Blanco)José Luis Pérez Grados (hijo de José Luis Pérez Mogena, chófer de Luis Carrero Blanco)

Técnicos y expertos: Gaizka Fernández (historiador, miembro del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo)Salvador Serrano (teniente de la Guardia Civil - Grupo TEDAX)