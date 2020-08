‘La casa de papel’ prepara la traca final

El atraco al Banco de España llega a su fin. Así anunció Netflix el punto final a uno de sus mayores éxitos internacionales, La casa de papel, que iniciaba el 3 de agosto el rodaje de su quinta y última entrega. Una nueva tanda de 10 episodios, que podrían emitirse en dos partes, tal y como estila la plataforma estadounidense, y con la que los ladrones se despedirán de millones de seguidores en todo el mundo.

La entrega más épica y salvaje

"Hemos dedicado casi un año a pensar cómo destrozar a la banda. Cómo poner contras las cuerdas al Profesor. Cómo llegar a situaciones irreversibles para muchos personajes”, comentó Alex Pina, cocreador de la serie junto a Esther López Lobato, y advirtió que en esta despedida la “guerra” alcanzará su punto “más extremo y salvaje”. Será, además, la más épica y emocionante de las cinco entregas totales de la ganadora de un premio Emmy.

Las trágicas circunstancias de la cuarta entrega se resolverán a través del denominador común de la “venganza del compañero caído”, según adelantaba el guionista a Entertainment Weekly. El productor ejecutivo de Vancouver Media anunció, además, el fichaje de Miguel Ángel Silvestre (En el corredor de la muerte) y Patrick Criado (La línea invisible), aunque no desveló los perfiles de sus personajes. Pero sí se refirió al “carisma, inteligencia y brillantez” de los antagonistas, roles capaces de rivalizar con el intelecto de Sergio Marquina. También se confirmó la continuidad de Manila, encarnada por Belén Cuesta, personaje que será clave en los últimos episodios.

Álex Pina vaticina una despedida “épica”, “más extrema y “salvaje”, motivada por la venganza

El equipo, bajo la dirección de Jesús Colmenar, se encuentra desde el pasado fin de semana en Dinamarca, y tras grabar en Copenhague se sumarán otras localizaciones en Portugal y España. “Redis para la quinta? El atraco llega a su fin”, escribió Úrsula Corberó a sus más de 20 millones de seguidores en el mundo, muchos de ellos gracias a la popularidad de Tokio, un personaje extremo con el que la catalana dio el definitivo salto internacional.

Una fama internacional que no todos los protagonistas han encajado de la misma manera. Miguel Herrán, encargado de dar vida a Río, sorprendía en una entrevista para Icon en la que daba al traste con esa imagen idílica del estrellato. “El dinero no me ha hecho feliz, me ha quitado bastante felicidad y me ha dado más preocupaciones que cuando no lo tenía. (...) El dinero me ha ensuciado como persona, no lo valoro. En el resto sigue igual o peor”, confesó.

La serie más demandada durante la pandemia

El 3 de abril se estrenó la cuarta tanda de La casa de papel, que superó en audiencia a Tiger King y contribuyó al incremento de clientes en la compañía durante la pandemia. Algunas consultoras estiman que más de 65 millones de hogares vieron la serie española, cifras de récord que duplicaron los 34 millones de la tercera temporada.

El último informe de Parrot Analytics ratificó su tirón al convertirse en la serie número uno con mayor demanda en el mundo, superando a producciones como Juego de tronos o The Walking Dead. Fue la producción más popular en Filipinas, Estados Unidos, Francia e Italia.