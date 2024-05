'Las largas sombras', un inquietante 'thriller' femenino llega a Disney +

Este viernes la plataforma Disney + estrena Las largas sombras, su nueva serie original española. Elena Anaya, Belén Cuesta, Irene Escolar, Marta Etura, Itziar Atienza, Lorena López y Ana Rayo encabezan el reparto de la ficción capitaneada por Clara Roquet , que debuta como directora en una serie de televisión con un thriller de seis capítulos en los que cuenta con un equipo liderado por mujeres no solo delante, sino también detrás de las cámaras. Algo que, destaca la realizadora catalana, no debería ser excepcional y evidencia que “todavía queda mucho por andar” en términos de igualdad.

"Es curioso que se siga destacando tanto esto porque demuestra que no es una cosa muy habitual. Ojalá llegásemos a un momento en el que uno dice: mira, cuenta con un equipo predominantemente masculino", reflexiona Roquet a Europa Press. Los datos, asegura, no solo no engañan sino que son directamente “alucinantes”. En este punto, la ganadora del Goya a la mejor dirección novel en 2021 con su ópera prima Libertad, recuerda que, según cifras facilitadas por SGAE y CIMA, en 2022 solo el 18% de los largometrajes producidos en España estuvieron dirigidos por mujeres.

"Lo que tiene ser llamativo no es el género del elenco, es el género de la serie, que es un thrillercon una mirada increíble como la de Clara Roquet", apostilla Belén Cuesta que es Teresa en Las largas sombras.Irene Escolar da vida aquí a Paula una incansable y hosca inspectora que investiga la desaparición de su hermana varias décadas atrás durante un viaje de fin de curso. Un personaje que no existía en la novela homónima escrita por Elia Barceló en la que se basa esta serie. Las amigas de un instituto en Elda, Alicante, vuelven a reunirse justo cuando en Mallorca aparecen los restos mortales de una de sus antiguas compañeras que desapareció en su viaje hace 25 años.

Una trama "llena de capas" que aborda temas como la amistad, la culpa o la nostalgia y que Roquet le ha dado la oportunidad de adentrarse por primera vez en el thriller. Un género que, apunta, ha estado siempre “muy masculinizado” y al que ha querido aportar su visión para crear personajes “complejos, con imperfecciones y claroscuros”, señala Escolar.