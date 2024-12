Manu Sánchez se derrumba con Manuel Carrasco cuando daba su vida por finalizada

El presentador y humorista Manu Sánchez se repone de una delicada opoeración de una secuela del cáncer detectado en la primavera de 2023. El conductor de Tierra de talento y Somos música, espacios de Canal Sur, grabó anteriormente a esta nueva intervención una entrega con el cantante onubense Manuel Carrasco que se emitió el pasado sábado y en el que rememoró los peores momentos de hace un año cuando en la primer intervención podía pasar de todo. Se recuperó, pero en aquellos días previos a la operación del cáncer de testículos con metástasis todo era incertidumbre para el de Dos Hermanas.

Manu quiso incidir en el gran detalle que tuvo su tocayo Carrasco en su esperado concierto en el estadio de La Cartuja de Sevilla en aquellos días. El cantautor tuvo en aquella actuación un recuerdo y una dedicatoria a su amigo que coreó todo el recinto, con cerca de 80.000 personas deseando lo mejor. Al presentador hacía sólo unos día que había confesado su complicado diagnóstico. "Usted, querido Manuel Carrasco, tenía el concierto que se iba a convertir en el más multitudinario de la historia de este país. Entiendo que tu cabeza tenía que estar a otro montón de cosas, pero en aquel concierto te acordaste de mí. Me quisiste dedicar el concierto y una canción que es muy importante para mí y para mucha gente", evocó Manu con emoción, entre los sones de Soy afortunado. La canción del de Isla Cristina fue motivación y refugio para Manu y su familia a lo largo de esos días tan difíciles. Un detalle de gran amigo que le permitió tomar mayores ánimos tras miles de mensajes llegados a su móvil.

En la grabación de Somos música Manu también entreabría su preocupación por esta nueva visita al quirófano. "Sigo en la pelea, aunque no me gusta la palabra pelea porque es un proceso. Sigo dando pasitos contra el cáncer, el camino es largo, es muy duro. En ese camino también se agradece mucho cuando hay amigos y amigas de verdad, que no te sueltan", reconoció Manu, emocionado ante lo que aún le ha aguardado en estos días.

Durante la conversación de este sábado el presentador ha recordado las palabras de incertidumbre que soportaba ante la primera intervención: podía quedarse en la camilla, se le podía abrir y no hacer nada, que se iba a quedar sin movilidad, que podía perder algún órgano. Acudió al notario para su testamento a poner en orden sus deseos por si fallecía. Había que ponerse en lo peor, que por fortuna no fue así. Pero fue un cambio brusco en su vida. De los escenarios al hospital, que ha sido lección de vida para él y lo suyos, con agradecimiento a la sanidad pública por la labor de todos estos meses. Toda esa experiencia de Manu le anima a él y a todos, a disfrutar de la vida, de todos los momentos y de quienes nos quieren.