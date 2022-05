Se marcha una de las favoritas de 'MasterChef' y sobrevive el peor

Como en la vida misma, MasterChef es un programa sobre la evolución profesional, sobre el crecimiento de las expectativas. ¿Y qué expectativas tenemos ante esta edición? Un ramillete cada vez más mustio y con perfiles que no mejoran ni atraen. La chiclanera María Lo parece que la va reuniendo mayor calidad a lo que es ya una mujer con valores y actitud. Anoche parecía que era la hora de Luismi, el bombero de Guadalajara que puso de los nervios a su equipo de losers en la prueba colectiva (un menú de lo más hipocalórico en la fría Segovia). Claudia había formado la pandilla de los desatados para el menú en exteriores y de esta forma, indirectamente, se llevó a una de las favoritas, la sumiller Julia.

Había llegado con nivel, con un gusto para los vinos que revelaba una trayectoria en el restaurante bien reforzada. Sólo era cuestión de ampliar, profundizar, pero finalmente la que parecía más preparada este MasterChef 10 caía anoche en la Sopa al cuarto de hora de Pepe Rodríguez.

"Hay servicios que salen mejor que otros. Para mí ha sido cada uno un servicio, me lo he pasado genial en este trabajo y me llevo amigos. Es difícil decirlo porque los amigos tardan tiempo en hacerse. Pero, vaya, es tan intensa la experiencia"