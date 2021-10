Verónica Forqué consigue desquiciar a todos sus compañeros en Masterchef Celebrity

Verónica Forqué lleva siendo la gran protagonista de este Masterchef Celebrity desde que el programa comenzó y no es de extrañar ya que el carácter de la actriz es imprevisible y eso es algo que a sus compañeros les hace enloquecer. Son muchas las veces las que se ha visto como Forqué perdía las formas en los cocinados de exteriores, ya que es ahí donde tiene que cocinar en equipo.

En el programa que se emitió este lunes 25 de octubre Verónica Forqué saca de sus casillas al capitán de su equipo, Juanma Castaño. La prueba consistía en replicar un menú diseñado por el chef Pepe Rodríguez y cada miembro del equipo azul formado por Juanma Castaño, Carmina Barrios, Iván Sánchez y Verónica Forqué, tenían asignadas las tareas para poder sacar adelante el cocinado.

La madrileña que era la encargada de tornear las verduras no paraba de azuzar y llamar a Juanma Castaño para reclamarle en numerosas ocasiones qué tenían que hacer con distintas elaboraciones además de decirle cómo debía comportarse por ser el capitán del equipo.

En esta ocasión Verónica Forqué llevaba razón porque el capitán se había olvidado por completo de realizar su función de dirigir al equipo y se había centrado en llevar a cabo su elaboración. A pesar de que la actriz estuviera acertada en sus reclamos, las formas de reclamarle a Juanma Castaño que ejerciera de capitán y se diera a valer consiguieron que el periodista estallara y le dijese que se fuera de su lado o podría estallar.

Verónica sacando de quicio a Juanma: “No te vas a morir porque te regañen”. #MCCelebrityhttps://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/XgEIZRu2SQ — La 1 (@La1_tve) October 25, 2021

Estos comentarios y la actitud de la actriz no pasaron desapercibidos al resto de sus compañeros de equipo ni a los espectadores, que no dudaron de llenar las redes con comentarios acerca del comportamiento excéntrico de Verónica Forqué. Que no solo se remiten a la prueba de exteriores si no a todos los cocinados que realiza dentro y fuera del plató de Masterchef.

Otra gran anécdota que brindó Forqué en la noche del 25 de octubre fue cuando le preguntó a Juanma Castaño que a qué hora se emitía el programa que él presenta en la radio para poder oírlo. Resulta, que ella no sabía prácticamente quién era el periodista hasta ese momento. Según sus propias palabras " Yo no sabía quien era. Yo pensé que eras uno, guapo y hetero"

Sin duda, Verónica Forqué no será la concursante que mejor cocina pero es innegable que a pesar de sacar a todos de quicio da unos grandes momentos de diversión tanto a los compañeros y jueces como a los espectadores de este talent culinario.