14 nombres de negro y Christian Gálvez

Dice que le consideraron “un intruso” cuando se vistió de negro en Caiga quien caiga porque era reportero, pero no periodista. Christian Gálvez, con su pasión por Leonardo Da Vinci que ha desembocado en polémica por dirigir una exposición sobre la gran figura del Renacimiento, formó parte de este adelantado espacio de reporterismo crítico y humor, el único azote televisivo contra Aznar hace ya 22 años, cuando sobrevivió en Telecinco. El formato argentino, traído por Emilio Aragón en 1996, pasó después a La Sexta y Cuatro. Algunos de sus reporteros eran y siguen siendo nombres influyentes. Otros, no tanto. Y otros, como Gálvez, pasó de largo como hombre de negro y remontaron.

Sí, pero sí

1 El Gran Wyoming. Antes de ser el centro de la mesa de CQC llevaba doce años de experiencia en TVE. Su censurado El peor programa de la semana en La 2 le abrió las puertas del espacio de las gafas negras. Es el único que aparece en La Sexta desde el primer día, 2006, con El intermedio, puntal de la actualidad con humor.

2 Arturo Valls. Entró en el primer CQC el último, desde una cadena local valeciana, y es quien más rendimiento ha tenido durante todo este tiempo. Como actor (Camera café, Buenagente, Los del túnel) o como presentador, cada tarde en el Ahora caigo de Antena 3. Regresó a CQC en 2005 cuando lo rescató Telecinco.

3 Manel Fuentes. Fue descubierto como imitador en Crónicas marcianas y tras tener su propio espacio nocturno en Telecinco, en 2005, con cambios en la política española, tomó el papel de Wyoming (entonces en TVE), al que no superó en este rol. Fue voz matinal de la radio catalana y fue despedido por no ser independentista. Presenta Tu cara me suena desde su primera temporada. En la foto, entre Arturo Valls y Eduardo Aldán (Espinete no existe).

4 Juanra Bonet. Procedente de TV3, se incorporó a la segunda etapa en Telecinco como reportero donde dejó su huella irónica y terminó presentando el programa y relevó a Wyoming en El intermedio en las vacaciones. EnLa 2, en 2011, inició su labor de presentador de concursos, Gafapastas. Pasó por Cuatro con Lo sabe, no lo sabe y es el conductor de ¡Boom! con Los Lobos imbatibles.

Sí, pero no

5 Sergio Pazos. Su estética canalla y su carácter gallego le granjearon la simpatía. Ha seguido trabajando en su tierra y lo vimos en Cuéntame, pero lejos de la popularidad que tuvo.

6 Tonino. En la primera etapa de CQC destacaba por su carácter despistado y ausente lo que ponía de los nervios a sus ilustres entrevistados. Pero más allá de este papel no revalidó su popularidad. Es articulista y guionista sin excesiva fortuna y apareció en Un país para comérselo cuando Imanol y Echanove no tenían tiempo para ir a todos los sitios.

7 Pablo Carbonell. El gaditano, actor de La bola de cristal y líder de los míticos Toreros Muertos, leal a los proyectos de Wyoming, era el reportero más esperado. Por su espíritu anárquico no volvió a tener el relumbrón de cuando era hombre de negro, pero a él le da igual. Llegó a dirigir una película, Atún y chocolate, ha grabado discos, hizo sustituciones en El intermedio, participó en programas como Splash y es mejor que no hubiera intentando ser pregonero del Carnaval.

No, pero sí

8 Christian Gálvez. Antes de ser reportero en CQC en 2005 estaba en una tienda tras haber sido animador de un contenedor juvenil, Desesperado Club Social, en Antena 3. Tras Arturo Valls es el que más le debe al programa de las gafas. Pese a formar parte de unas temporadas en las que era un espejismo de lo que llegó a ser, su papel como hombre de negro socarrón junto a Manel Fuentes le dio la oportunidad de presentar Pasapalabra. Telecinco aún no sale de la sorpresa de su rendimiento. No tenía todas consigo, pero lleva once años con el rosco y seguirá todos los que quiera.

9 Silvia Abril. Cuando se sentó en la mesa con Ana Milán en Cuatro, en 2010, ya había sido la niña de Shrek y había participado en Eurovisión con Rodolfo Chikilicuatre. La pareja de Andreu Buenafuente es un nombre fundamental en sus programas y es memorable su paso por Tu cara me suena o en La que se avecina.

10 Frank Blanco. Era la voz matinal de Los 40 Principales y había presentado dla lista en Canal + cuando se puso al frente de CQC en su breve etapa en La Sexta, en 2008. El de Mollet acabó mal con la SER (lo enviaron a la desconexión de Madrid) cuando fue repescado por La Sexta en 2013 para un proyecto gaseoso como Zapeando. Empezó tambaleando pero ha terminado siendo imprescindible en la sobremesa.

11 Toni Garrido. Estaba ya en las tardes de Radio Nacional (donde fue cesado por motivos políticos en 2012), en Asuntos propios, cuando se puso al lado de Frank Blanco. Había sido reportero en la última etapa de Telecinco, tras haber sido el hombre del tiempo en Telemadrid. Forjado en la SER, lleva adelante el segundo tramo del Hoy por hoy.

12 Gonzo. Reportero implicado en El intermedio y con su propio programa de denuncia en Antena 3, El método Gonzo, que no llegó a cuajar, procedía de la etapa de CQC de la etapa de Manel Fuentes, donde el gallego destacó por su estilo.

13 Raúl Gómez. Formó parte del CQC femenino de Cuatro y nadie se acuerda de él por este trabajo. Como reportero desquciado dio buena cuenta en Otra movida, en Neox, con Flo y Dani Martínez. Más reposado con los años, es el Maratón Man en #0.

No, pero no

14 Mario Caballero. Ya incluso en la etapa de oro de CQC no destacaba como enviado especial deportivo. Al menos Juanjo de la Iglesia y Javier Martín fueron recordados durante unos años más.

15 Estíbaliz Gabilondo. La sobrina de Iñaki confundía actitud incoNformista con empaque antipático. Pecaba de irritante y no quisimos saber mucho de esta guionista.