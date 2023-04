‘Los pacientes del doctor García’, así es la nueva serie de TVE inspirada en la novela de Almudena Grandes

TVE ya ha encontrado sustituto para el programa de Julia Otero Días de tele. Se trata de un formato bien diferente, ya que La 1 estrenará este miércoles 19 de abril en prime time (22:50 horas) la serie Los pacientes del doctor García. Tras su estreno en la 26ª edición del Festival de Málaga, Los pacientes del doctor García aterriza en la programación de La 1, en un nuevo intento de TVE de remontar sus pobres datos de audiencia. Un nuevo desafío para la cadena pública que no está obteniendo los resultados esperados con los estrenos de 2023, salvo la serie La promesa que ha sido uno de sus grandes aciertos.

Los pacientes del doctor García relata una fascinante historia que mezcla el drama con el thriller de espías. La serie está protagonizada por Javier Rey, Verónica Echegui y Tamar Novas, contando con la participación de más de 2.500 figurantes. Esta serie supone la primera incursión en la pequeña pantalla de una novela de Almudena Grandes. Aunque varias obras de la escritora madrileña habían sido llevadas al cine (Las edades de Lulú, Malena es un nombre de tango o Los aires difíciles), ninguna de ellas ha sido representada en la televisión. La historia conecta acontecimientos reales y desconocidos de la II Guerra Mundial y el Franquismo, para construir las vidas de unos personajes que, que no solo comparten la suerte de España, sino también la de Argentina.

La nueva ficción de La 1 está coproducida por TVE, Diagonal (Banijay Iberia y DeAPlaneta, con la participación de Netflix, dirigida por Joan Noguera y con guión de José Luis Martín. El argumento de la serie se ambienta a lo largo de cuatro décadas decisivas para la historia de España. Cuarenta años en los que se desarrollan grandes cambios políticos y sociales, tanto en nuestro país como en Europa.

“Adaptar a la televisión la novela de Almudena Grandes ha sido a la vez un reto, un regalo y un viaje maravilloso. Durante todo el proceso, ser fiel a la novela ha sido para nosotros primordial; reflejar con la mayor exactitud posible, dentro del lógico cambio de lenguaje, tanto a los personajes, como sus vivencias, sus emociones, sus angustias… como a toda una época, que además ha sido crucial en nuestra historia como país”, ha señalado el director de la serie Joan Noguera, en referencia al reto que ha significado trasladar el bestseller de Almudena Grandes a la pequeña pantalla.

"Me encargaron la adaptación de Los pacientes del doctor García apenas unos días antes de que la novela recibiera el Premio Nacional de Narrativa 2018. Que llegue por fin a la pantalla solo puede ser motivo de regocijo”, ha contado el guionista José Luis Martín. “Mi intención fue ser fiel al espíritu del texto, no a la letra. En otras palabras, trasladar a la televisión los personajes, el argumento y el tono de la novela de manera fidedigna, por respeto a la autora y a sus lectores, teniendo muy presente que yo escribía la base de un producto audiovisual, no un calco de la obra literaria”, ha destacado sobre la adaptación del guión.