(Ojo Spoilers) ¿Qué ha pasado en el final de 'Juego de Tronos'?

Ha sido el multitudinario adiós a la superproducción en serie más grande y con más repercusión en la historia de la televisión. Y rodada en Andalucía, el punto de inflexión de nuestra tierra como inmenso plató. Se puede repetir el fenómeno, pero ya será con otras reglas de juego en la pantalla. Será dífícil que otra ficción televisiva alcance esta repercusión progresiva. Forofo que se suma, forofo que se queda, como se ha comprobado en esta última temporada que ha generado tanta críticas como fascinaciones.

