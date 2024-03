La periodista Helena Resano está ingresada en un hospital

Helena Resano ha faltado en esta semana a su cita diaria con La Sexta Noticias, la periodista se encuentra indispuesta y está siendo atendida en un hospital madrileño desde este pasado lunes. La presentadora de informativos ha compartido en las redes que se encuentra a la espera de unas pruebas médicas que le están practicando pero ha querido informar a sus seguidores y ser honesta con ellos tras preguntar por su ausencia en la pantalla. Con una foto desde la cama del hospital la periodista ha aclarado su situación.

Tenía toda la semana planeada "llena de compromisos, cursos y grabaciones que eran todo un reto. Pero la vida, tu cuerpo, tiene otros planes", ha comentado ante su ingreso este lunes, agradeciendo la labor del equipo médico para conocer qué le está sucediendo ante los síntomas que le han llevado al hospital y que por privacidad Resano no ha querido detallar. Ha preferido desvelar su ingreso pero emplaza a más adelante para detallar qué ha pasado, si procede.

Helena Resano es uno de los rostros de informativos fundacionales de la cadena La Sexta, que arrancó con estos contenidos en 2006, poco después de ponerse en marcha el canal. Hasta entonces la periodista navarra, que acaba de cumplir 50 años, formaba parte de la redacción de los informativos de TVE.

Su hija precisamente es enfermera y estuvo con ella en Nueva York, donde trabaja en estos meses.

La última intervención de la periodista en las redes antes de este ingreso había sido con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, compartiendo el vídeo de Atresmedia ensalzando la labor de sus profesionales.

