Un premio indudable: el de Lola Flores es el spot del año

"El acento” de Lola Flores consigue victorias tras ser un impacto con el anuncio creado por Ogilvy para Cruzcampo.

Un spot de mensaje andaluz que caló en la audiencia y en los profesionales y que se ha alzado con el Sol de Oro en el apartado de film (spots televisivos) en el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria, el más prestigioso del ámbito en español. La implicación con Andalucía de la firma cervecera de origen sevillano se trasluce en el reconocimiento a la fuerza de esta promoción.

Cruzcampo y Lola se han alzado con el mejor spot y la mejor campaña con el Sol de Platino ha sido para la estadounidense Moldy Whopper, promoción de Burger King en la que se capta la descomposición de una hamburguesa al cabo de un mes. Se tornaron los conceptos:una imagen desagradable se convierte en la muestra de la eliminación de conservantes y calidad de los productos, de ahí el éxito de esta campaña sorteando países e idiomas: un impacto global con las firmas de David Miami, INGO y Publicis.

La 35ª edición de El Sol se ha celebrado en Madrid y también ha distinguido a Burger King pe en su máxima distinción en el partado de Digital y Móvil con la campaña Stevenage Challenge, de David Madrid, dirigiéndose a los e-sports mediante el reto de convertir al equipo Stevenage Football Club en la mejor formación del mundo.

If you are outdoors, you need to protect yourself de McCann Lima para la Liga Peruana Contra el Cáncer, es la campaña premiada en Exterior sobre el cuidado ante los rayos ultravioleta.

En Transformación de la Marca se ha reconocido a la firma Adolfo Domínguez por una campaña de China, Sé más viejo, en la que se “declara la guerra a la industria de la moda” apelando a la experiencia y la edad. Audi ha sido distinguido como Anunciante del Año por su trayectoriacreativa publicitaria.