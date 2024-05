El programa de la Defensora evita asuntos comprometidos

Mientras los asuntos delicados sacuden la Corporación RTVE (las cifras de audiencia de La 1, el fichaje de David Broncano...), el programa de la Defensora de la Audiencia, de periodicidad mensual (se emite los últimos domingos de cada mes) prefiere permanecer al margen de las polémicas y refugiarse en el sosiego de los temas atemporales. L

lama la atención que habiendo ejercido el cargo de Defensoras dos mujeres luchadoras, peleonas, con denominación de origen y con carácter, primero Elena Sánchez Caballero y en la actualidad María Escario, las dos últimas ediciones del programa RTVE responde, correspondientes a los meses de marzo y abril, se hayan dedicado de forma monográfica al tema de la presencia (cada vez más normalizada) de mujeres profesionales en todos los sectores de la televisión, y a la importancia de la seguridad vial.

Lógico es que con motivo del 8 de marzo el tema de la mujer esté presente en la parrilla (además de su programa específico semanal, Objetivo igualdad, se le dedica una semana transversal completa), pero más significativo resulta que con motivo del regreso de Seguridad vital 5.0 a la programación (un espacio, no lo olvidemos, que desde su nacimiento se emitió a las 10 de la mañana de los fines de semana) se convierta en protagonista y asunto central del rincón mensual de la Defensora. Me alegro mucho por Carlos García-Hirschfield.

Puedo imaginar el número de cuestiones y sugerencias que se encontrarán en lista de espera, que merecerían salir a la palestra, y quizá no ven la luz porque hay quienes consideran que es mejor no entrar en polémicas que a nada conducen. Como dice el refrán, "donde hay patrón, no manda marinero", y no seremos nosotros los encargados de juzgar. Bastante hacemos con no habernos perdido ni una de las ediciones de RTVE responde desde que el programa arrancó.