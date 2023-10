La reflexión de un periodista en pleno directo sobre el sensacionalismo alrededor del incendio de Murcia que nos hace pensar a todos: "Me he sentido incómodo"

Durante la madrugada del domingo 1 de octubre tuvo lugar el incendio que afectó a dos discotecas en Murcia, Teatre y Fonda, unos hechos que causaron la muerte de al menos 13 personas.

Estos hechos se convirtieron pronto en una noticia de alcance nacional y se han tratado en diferentes programas y telediarios, de toda Espala y de mejor o peor manera. Varios medios han recibido críticas por esto último, por la forma en la el sensacionalismo ha opacado por momentos lo que debería haber sido el tratamiento serio y responsable de las noticias relativas al incendio, a sus víctimas y a su entorno en unos momentos de profundo dolor.

"¿Qué más se puede decir?"

No ha sido solo el público general el que ha criticado la forma en la que los medios han tratado el incendio, sino también multitud de periodistas que forman parte del gremio han alzado la voz en contra del uso sensacionalista de las imágenes y del dolor de las víctimas. Uno de estos fue Juan Soto Ivars, periodista y colaborador televisivo, cuya intervención en 'Espejo Público' de Antena 3 se ha hecho viral en redes sociales y con cuya reflexión muchos usuarios han coincidido.

La reflexión de Juan Soto Ivars y que debería hacerse viral entre todos los medios de comunicación #Murcia pic.twitter.com/lsNl6HGesN — TVMASPI (@sebas_maspons) October 2, 2023

En el programa se estaba hablando de cómo tuvo lugar el incendio y la expansión de las llamas. Sin embargo, Juan Soto Ivars quiso destacar que él no era experto en incendios y que por ello prefería no decir nada. "Una cosa que pasa cuando sucede una de estas cosas es que a veces se nos lleva por delante el sensacionalismo, creo que tenemos que medirnos", expresaba.

Añadía además que las entrevistas que se realizan a los familiares de las víctimas apenas unos momentos después de estos sucesos le producía incomodidad. "¿Qué le estamos ofreciendo al público para que vea? Una madre destrozada porque no sabe dónde está su hijo?", señalaba sobre lo que es una de las claves del periodismo, que las intervenciones tengan información o contexto relevante para que los espectadores entiendan la noticia.

Soto Ivars animaba además a que desde los propios medios se reflexione sobre cómo se gestionan este tipo de noticias. "No hagamos sangre, el dolor es incalculable, pero es intransmisible. No sé qué aportamos entrevistando en estos momentos a esta pobre mujer. Me he sentido muy incómodo", expresaba delante del resto de colaboradores de 'Espejo Público'.

"Tenemos una responsabilidad siempre los medios en estos casos de cogernos un poco las riendas en estos casos", tras lo que Soto Ivars señalaba que en ocasiones ni los medios pueden añadir algo más a lo que ha ocurrido. "Prefiero callarme", continuaba, para concluir su intervención preguntándole directamente a la presentadora del programa, Susana Griso: "es terrible, ¿qué más se puede decir, Susana?".