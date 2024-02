La actriz que regresa a ‘La que se avecina’ para la temporada 15 (y no es Estela Reynolds)

Los hermanos Caballero se encuentran perfilando los detalles de la temporada 15 de La que se avecina, su serie franquicia que podría estar ante la última de sus entregas. Hasta el momento no hay confirmación sobre una renovación más allá de la temporada 15, para la que se pretende aglutinar a muchos de los rostros que han ido dejando la serie con el paso de los años.

La emisión de los episodios de la temporada 14 ha contado con una buena acogida en Prime Video y están a la espera de ser emitidos en abierto en Telecinco. La comedia vecinal ha vuelto a confirmarse como una de las primeras opciones para los usuarios de Prime Video, ocupando la zona alta de los contenidos más vistos de la plataforma.

Pues bien, en ese afán de recuperar a viejas glorias, Fórmula TV ha confirmado la presencia de la actriz Maria Adánez para la próxima temporada. La intérprete, con pasado en la precuela de la serie, Aquí no hay quien viva, regresa a La que se avecina para dar vida de nuevo a Rebeca Ortiz, la abogada de Judith Becker.

Su personaje, reconocido popularmente como La pija, formó parte de las tramas durante dos temporadas cuando la serie estaba ambientada en el edificio de Mirador de Montepinar. Por lo tanto, María Adánez se estrenará en Contubernio 49, la céntrica comunidad de vecinos que le evocará recuerdos de su etapa en Aquí no hay quien viva.

En su día, su salida de la serie fue inesperada y con unas explicaciones que no terminaron de convencer a muchos seguidores de La que se avecina. En palabras de Alberto Caballero: “el motivo de su salida es que no hemos encontrado la forma de potenciar a Rebeca tal y como María y el público esperaba, así que ambas partes hemos decidido que, para no tener el peso deseado, lo mejor era no continuar”, explicaba sobre su salida abrupta de la serie.