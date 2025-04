Roberto Brasero aclara a este periódico el día que tendremos un pronóstico sobre la Semana Santa

"No quiero ser el hombre (del tiempo) que tropieza dos veces en la misma piedra", observa el meteorólogo más popular en España en estos momentos. Roberto Brasero, el hombre del tiempo en Antena 3 y en el Más de uno de Onda Cero Radio, pide cautela sobre los pronósticos meteorológicos de la Semana Semana 2025. A estas alturas no hay aproximaciones razonables para definir cómo será el tiempo que tengamos en las fechas cofrades. "Es como hacer pronósticos a brochazos", reconoce el meteorólogo en esta primavera tan convulsa y húmeda. La tendencia dibuja un mes de abril "más lluvioso de la media" y ante estas perspectivas no se puede establecer si dentro de semana y media y más allá habrá días soleados, lluviosos o con borrasca fuerte incluso, y mucho menos los horarios.

El meteorólogo señala por ejemplo que para este jueves 3 hay previsto que arrecie la borrasca surgida a principios de esta semana en el Cabo de San Vicente. Una inestabilidad, con lluvias y frío, que procede del Atlántico y que traerá mal tiempo mañana, el viernes y el sábado. En primavera "las borrascas del Atlántico, en el Noroeste de la Península o en el Golfo de Cádiz, se pueden ir vislumbrando y cómo van a ir recorriendo el mapa". Sin embargo las posibles borrascas que traigan precipitaciones desde el Mediterráneo, fenómeno que puede darse en cualquiera de estas semanas, es más díficil anticiparse y saber cómo van a influir. Estamos en un mes más húmedo que en otros años y todo es posible en lo meteorológico.

Los cofrades tienen presente el nefasto balance de 2024 cuando llovió en toda Andalucía durante toda la Semana Santa. Este año se ha presentado con muchas más lluvias que el pasado, "pero es no quiere decir que vaya a repetirse exactamente lo de la primavera pasada". Esta misma semana en la que nos encontramos va a estar repartida entre días de sol y subida de temperaturas y lluvias, que se extenderían hasta el próximo fin de semana. En estos momentos no se puede saber si de cara a Semana Santa habria un ciclo similar.

"Quedando más de dos semanas para el Jueves Santo no podemos dar un pronóstico fiable", insiste Roberto Brasero de cara al puente festivo. El hombre del tiempo de Antena 3 emplaza a una fecha para anticipar previsiones más fiables: este próximo domingo, el Domigo de Pasión se podrán hacer ya unos pronósticos más ajustados de cómo se desenvolverá la Semana Santa, aunque sin fijar nada. Las previsiones certeras, reales, pueden ser incluso a uno o dos días vista en caso de fluctuaciones e inestabilidad.

Lo que pende es esta previsión general es lo de "lluvias por encima de lo habitual". En estos momentos, con un mapa tan extenso como el de Andalucía no se puede establecer cuándo y cuánto pueden ser esas futuras precipitaciones o si el sol predominará en esos señalados días. El Domingo de Pasión será el momento para ir dibujando la Semana Santa 2025 en lo meteorológico.

Por lo pronto, por cierto, Brasero presenta libro el Miércoles Santo, Pequeña historia del clima, de Espasa, libro divulgativo para explicar el calentamiento que estamos sufriendo en nuestro planeta.