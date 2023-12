Lo que se sabe de la temporada 15 de ‘La que se avecina’

Acaba de finalizar la temporada 14 de La que se avecina y ya son muchas las incógnitas que se plantean sobre el futuro de la serie. Hay una temporada más firmada, la 15, por lo que los seguidores de la comedia vecinal tienen asegurada una tanda de episodios más como mínimo. Recientemente, uno de sus creadores, Alberto Caballero, ha sembrado la duda entre los seguidores de la serie al afirmar que es un milagro que siga adelante la serie con el coste que supone y las infinitas jornadas de trabajo que requiere la realización de un capítulo.

Aunque todavía no hay una fecha fijada para el estreno de la temporada 15, se estima que esta podría llegar a Amazon Prime Video en noviembre de 2024. Seguiría así la estela de las temporadas 13 y 14 que asomaron la cabeza en noviembre de 2022 y noviembre de 2023, respectivamente. No obstante, durante el 2024 son varios los retos que se plantean para los creadores de la serie. Estarán ocupados con la segunda temporada de Machos Alfa para Netflix y la primera de Muertos S.L., la nueva serie que están preparando para Movistar Plus+, por lo que no se descarta que los nuevos episodios de La que se avecina pudieran sufrir alguna demora.

Seguimos los primeros en Amazon @PrimeVideoES Este viernes último capítulo de la T14. ¡Gracias a todos! pic.twitter.com/NEentbxHwB — Alberto Caballero 🇺🇦 (@alber_caballero) December 18, 2023

Se espera que la temporada 15 vuelva a contar con el reparto que ha formado parte de la serie en los últimos años. Es decir, los que se mantuvieron de la etapa en Mirador de Montepinar más los que se incorporaron en Contubernio 49. Por lo tanto, continuarían en la serie Jordi Sánchez (Antonio Recio), Fernando Tejero (Fermín), Nathalie Seseña (Berta), Eva Isanta (Maite), Pablo Chiapella (Amador), Luis Merlo (Bruno), Carlos Areces (Agustín), Nacho Guerreros (Coque), Ricardo Arroyo (Vicente), Petra Martínez (Fina), Macarena Gómez (Lola), Miren Ibarguren (Yoli), Loles León (Menchu), Paz Padilla (la Chusa), Félix Gómez (Óscar), Álex Gadea (Alonso), Carlos Chamorro (Esteban), Margarita Asquerino (Logi), Ana Arias (Cristina), Raúl Peña (Martín), Rocío Marín (Greta), Elizabeth Larena (Andy), Álex de la Croix (Karma), Ainhoa Larrañaga (Julia), Jaime Riba (Giorgi) y Walker Liu (Xiang Li).

No se sabe que ocurrirá con el personaje de la marquesa de Francavilla y Sacromonte, interpretado por Mamen García, tras el final de la temporada 14. El ansiado regreso de José Luis Gil (Enrique Pastor) parece un imposible si nos atenemos a las últimas declaraciones de su hija Irene. “No creo que mi padre pueda volver a la televisión. La vida no va a volver a ser la misma. Es duro tener que hablar en su nombre, ya que él no puede”. Aunque ha experimentado cierta mejoría del ictus, la terrible enfermedad le ha dejado enormes secuelas que imposibilitan su esperado regreso.

#LQSA lo más visto en diferido en noviembre (en tele lineal, Amazon aparte) ¡Gracias a todos! Oficialmente ya podemos pasar de montepinarianos a contubernieros. https://t.co/Mz206tujmz — Alberto Caballero 🇺🇦 (@alber_caballero) December 1, 2023

Más allá de la temporada 15 se avista un horizonte con muchas dudas. Pese al bajón de audiencias en Telecinco, algo normal teniendo en cuenta que se estrena antes en Prime Video, no se descarta que la serie pueda continuar alguna temporada más.