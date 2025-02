Salva Reina y un perro parlante, el pinchazo del premio Goya

A raíz del éxito en la publicidad y en el cine de Pancho, el jack russell llamado Cook que a su vez fue Valentín en Aquí no hay quien viva, con uno de sus cachorros, Ramsés, se planteó hacer una serie donde el cánido se comunicaba con su dueño. A lo Socios y Sabuesos, la película de Tom Hanks y el inteligente perro baboso de un policía amigo abatido, se le daba un giro a la comedia y TVE presentó en 2018 Sabuesos. Una serie con Salva Reina y el mencionado Ramsés, heredero del talento de aquel cánido que se lució en la alfombra de los Goya. Años después ha sido el malagueño el que ha pisado esa misma alfombra para alcanzar el 'cabezón' con el discurso más memorable de esta reciente noche de gala granadina.

Salva Reina con su Goya por 'El 47' ante los fotógrafos en Granada / EFE/Miguel Ángel Molina

En el verano de 2018, La1 programó un tanto a desmano ese Sabuesos, ficción llamada a reunir a toda la familia en torno al actor que se había granjeado las simpatías por su desastroso Jozé en Alli abajo y el pariente del lotero Pancho. La misma productora de la comedia vasco-sevillana en Antena 3, Plano a Plano, fue la que puso en marcha la historia de este dúo dispar.

El perro Cook en la alfombra de los Goya

Salva era el ingenuo Alberto Tébar, tipo despistado que ansiaba convertirse en un nuevo Sherlock Holmes, pero no tenía fortuna en los exámenes para sacar el carnet de detective privado mientras su trabajo como vigilante era un desastre. Otra intérprete malagueña, María Esteve, hija de Pepa Flores y que procedía de otra serie de comedia como Doctor Mateo, era quien le acogiía en la ficción. Alberto se mudaba al garaje de la vivienda de su cuñada Marta, conviviendo con sus sobrinos, falto del afecto paterno, Sonia (Isabel Madolell) y Raúl (Gabriel Delgado). Sólo faltaba un perro para reunir a toda la familia. Y los guionistas planearon en el arranque que el pobre de Alberto rescataba a Max, un jack russell terrier que ha sido sometido a experimentos. La mascota puede hablar aunque sólo su rescatador puede oírle. Y de esta manera el aspirante a detective se encuentra con un observador compañero que le complementa los datos con sus acentuados sentidos perrunos.

Ramsés es el Sherlock de 'Sabuesos' y Salva Reina emula a Watson. / Rtve

La pareja es capaz de resolver lo que se les ponga por delante. ¿Era apasionante de cara a los espectadores? Más bien no. Pecaba de infantil, de increíble. Su humor era 'demasiado' blanco. En 2018 las series iban más de sesudas y un producto 'asequible' y familiar, un Los misterios de Laura en forma de Pancho no convenció. Fue complicado producir todas las escenas del dichoso can y el resultado de cara al público no funcionó sobre lo previsto. La serie "con perro" no fue tan adorable como se planeó. El elenco se completaba con Thais Blume como la inspectora Paula Salcedo, en un triángulo sentimental con la cuñada y el personaje de Alberto, y Fernando Gil como el inspector Gómez, ambos colaboradores de las tramas investigadores del dúo protagonista.

Sabuesos contaba con la creación de César Benítez (productor de Alli abajo), Roberto Serrano y David Cotarelo, con Emilio Pina de productor ejecutivo, y la dirección de los episodios dirigida por Jacobo Martos (sí, hijo de Raphael, ex marido de Toni Acosta), Iñaki Mercero y Álvaro Fernández Armero. Los diez capítulos acabaron funcionando mejor en el canal Clan y bajo demanda. Su estreno en aquel verano pasó sin pena ni gloria en la noche de los martes, en julio, y terminó en la madrugada de los viernes, en octubre.

El perrito Max pasó más bien al olvido y Salva Reina estaba llamado a otros proyectos, como Malaka y el más reciente de Muertos S.L:. Su Goya por El 47 le llega con madurez y una trayectoria fuera del encasillamiento que le supusó a Jozé que le dio popularidad y que tal vez le pesó para ser más convincente con el pobre Alberto de Sabuesos.