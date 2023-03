¿Por qué Antena 3 se ha convertido en la cadena más vista entre los españoles?

Cerró febrero y Atresmedia mantiene de forma férrea su liderazgo en audiencias, que va más allá del holgado primer puesto en los audímetros de su canal principal, Antena 3. La Sexta logró en febrero su mejor mes del curso actual, al igual que los canales temáticos del grupo. Esto permite a la compañía que dirige Javier Bardají ser los 'dueños' de la televisión en España sin que nadie les haga sombra en esos instantes, pues Mediaset, pese a contar con un canal más, y TVE se hallan zozobrando en un mar de cambios, estrenos fallidos y soluciones que fracasan.

Pero, ¿qué explica este gran cambio que ha vivido la TV en España en abierto en el último año y medio? ¿Qué ha llevado a Atresmedia a dominar así la pantalla en un plazo no demasiado extenso de tiempo?

Quizá ayude ver ciertas actitudes del presente para explicar el pasado reciente. En este otoño había quien se preguntaba qué necesidad tenía Antena 3 de quitar ¡Boom!, un concurso que funcionaba en la tarde de la cadena pese al desgaste de audiencia, para estrenar un programa en directo con Sonsoles Onega. ¿Para qué correr ese riesgo si ya eran líderes de audiencia? ¿Para qué tocar lo que funciona, según la cantinela habitual de la dirección en este gremio?

Pues bien, Cuatro meses después Y ahora Sonsoles es cada día uno de los programas más vistos por la audiencia española, permitiendo a Antena 3 liderar esa franja con distancias superiores a 3 puntos con Telecinco. Un acierto en aceptación al que hay que añadir otros intangibles como el valor de tener una presentadora como Sonsoles en sus tardes o abrir una ventana al directo que permite conectar con aquello que suceda en España a esa hora (siempre es importante tener abierta una ventana a la actualidad, a lo que pueda estar pasando, a la imprevisión del hoy). También hay quien se puede preguntar qué necesidad tiene Antena 3 de comprar grandes formatos internacionales como Password, El Club del 1% o El círculo si tiene ya programas de éxito contrastado como Pasapalabra, El Hormiguero, El Desafío, La Voz y los que están por regresar como Tu cara me suena, Mask Singer…

De la misma forma, el grupo de San Sebastián de los Reyes, sigue apostando por nuevos formatos en La Sexta, como los que ya prepara con Ana Pastor y Mamen Mendizábal; ha colocado una versión de Aruser@s los sábados por la tarde que le ha permitido mejorar la audiencia en esa franja, ha revitalizado Más Vale Tarde con la pareja Iñaki López-Cristina Pardo…

Y también se revitaliza la plataforma de pago. En Atresplayer Premium la apuesta y la innovación es constante: poseen las series más premiadas de los dos últimos años, tienen los derechos de grandes formatos internacionales de entretenimiento como Drag Race o Love Island, apuestan también por el género documental… Pero incluso con todo eso, Atresplayer sorprendió a todos con un movimiento inédito en España, al comprar en diciembre la serie sobre Nacho Vidal; una ficción de Lionsgate+ que se quedó sin casa en España cuando la plataforma decidió no desembarcar en nuestro país. Y ahí salió Atresplayer al rescate. ¿Tiene necesidad la plataforma de Atresmedia de adquirir esta serie ajena teniendo ya algunas de las series españolas de mayor éxito? Y, sin embargo, arriesgan con la operación conscientes de la visibilidad que le otorga este tipo de series a su marca.

Cambiar cuando las cosas van bien. No conformarse con el éxito del momento y asumir riesgos. Eso es lo que está haciendo Atresmedia y, en especial, su canal principal, Antena 3. Los cambios cuando las cosas van bien, si tienen coherencia ante el público, cuentan con la conexión de la audiencia.

Eso es lo que explica que, en esta nueva era de la televisión en España, el grupo de San Sebastián de los Reyes haya apuntalado tan bien los pilares de su liderazgo. Quedarse quieto en la fórmula que funciona sin introducir cambios es lo seguro porque implica reducir los riesgos, pero es también la forma más certera de apalancarse, estancarse, y ver como otros, que sí hacen los deberes, te adelantan a izquierda y derecha.

No solo se trata de operar pensando en el presente, también toca mirar el futuro. ¿Cuántas veces se habrán arrepentido en Telecinco o Netflix de no haber aprovechado sus momentos de dominio para evolucionar su modelo? Si lo hubieran hecho, quizá ahora no tendrían que estar reinventándose por completo.