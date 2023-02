El secreto peor guardado: Bárbara Rey aclara cómo y cuándo conoció al Rey

En pleno éxito y curiosidad de la serie Cristo y Rey que emite Atresplayer Premium, la actriz Bárbara Rey sigue dando pasos hacia adelante para detallar cómo fue su prolongada relación con don Juan Carlos durante al menos tres décadas. Un vínculo que se guardaba en secreto ("el secreto peor guardado", califica el conductor de Viajando con Chester, en Cuatro, Risto Mejide) y que obligó a miembros de la inteligencia española a actuar en dos ocasiones para neutralizar un escándalo.

En 1994 se pagó a un fotógrafo que captó una imagen comprometida del Rey durante una cena con la actriz y posteriormente se acometió un chantaje con audios e imágenes de la propia intérprete murciana, captado todo en su casa. Bárbara (su nombre en el trato de la vida privada es María) ya había regresado a TVE como estrella de espacios de entretenimiento tras su divorcio con el domador y empresario Ángel Cristo, tal como se ha expuesto en este espacio de Cuatro.

El Viajando con Chester de este martes ha estado centrado en las confesiones de Bárbara Rey de la que Antena 3 tiene preparada una miniserie documental que complementa a Cristo y Rey donde se relata cómo afectó esta relación con el Rey a su vida conyugal ya que Ángel Cristo era muy celoso y esos episodios le llevaban a un maltrato de violencia superlativa.

La actriz murciana ha aclarado este martes que no fueron presentados. Fue el Rey el que se puso en contacto con ella por teléfono en 1977. "Me localizó, me llamó". Estaba en un rodaje y le comunicaron que quería hablar con ella don Juan Carlos, creyendo que era un imitador. Quería conocerla en persona don Juan Carlos. Bárbara Rey entonces se había convertido en la estrella del destape más conocida de España en el programa nocturno de los sábados en TVE, Palmarés, en 1976, donde presentaba y actuaba y se convirtió en musa de millones de españoles. La primera aparición de la murciana en TVE había sido en la Nochevieja de ese año, un multitudinario show realilzado por Valerio Lazarov.

En 1977 Bárbara ya había protagonizado más de una decena de películas clasificadas S y una de ellas fue Me siento extraña, con escenas lésbicas con Rocío Dúrcal que impactaron en la sociedad española (la película fue dirigida por el mismo encargado de Palmarés, Enrique Martí Maqueda). El rodaje de esa pelicula aparece en Cristo y Rey, como la trágica muerte de la joven actriz Sandra Mozarowsky. En la ficción todo se ubica en visperas de que conociera Bárbara a Ángel Cristo, en 1979.

En la entrevista con Risto Mejide la actriz habla de que el Rey fue muy insistente durante su cortejo y se encaprichó por conocerla en un año en el que España estaba jugándose el éxito de la transición con las primeras elecciones generales tras la Guerra Civil. Las palabras de José María Íñigo en el verano del 77 en Esta noche... fiesta revelan que era bien conocido en el ambito privado del mundo artístico lo que sucedía en torno a la actriz.

En este Viajando con Chester Bárbara Rey también ha hablado de su traumático matrimonio con Ángel Cristo a quien ahora añora porque estuvo muy enamorada de él.