Los secretos que aguardan en la trastienda de ‘La isla de las tentaciones’

La isla de las tentaciones no es solo lo que se ve en las emisiones del reality. Hay mucho más. Con seis ediciones a sus espaldas y una séptima en proceso, el programa que pone a prueba la fidelidad de las parejas esconde muchos detalles y entresijos que no se pueden apreciar en las grabaciones que emite Telecinco. Ana Nicolás y Marina López, dos exconcursantes, han arrojado algo de luz sobre aspectos desconocidos por el público y que forman parte de la convivencia en las lujosas villas de la República Dominicana.

Ana Nicolás fue una de las participantes de la quinta edición junto a su pareja Cristian López. La joven ha revelado los detalles de la comida que les alimenta durante su estancia en la isla. “No hacíamos la comida, era como buffet. No podíamos hablar con la gente que nos la dejaba”. La villa cuenta con una zona exclusiva para fumadores, que no se recoge en las grabaciones del programa. “Hay una zona apartada donde se fuma”. Otros detalles que ha desvelado guardan relación con la frecuencia de los pagos y la vestimenta que han de ponerse para los momentos más señalados. “Te pagan por mes. Cuando firmas el contrato te pone los disfraces que tienes que llevarte. Nos escogían la ropa para las hogueras y no podíamos coincidir”, ha declarado.

La otra fuente que ha destapados algunos entresijos del formato de Telecinco ha sido Marina López, participante de la sexta edición, la última que se ha emitido hasta la fecha. La joven, que entró al reality como pareja de Álex, ha explicado cómo funciona el tema de las grabaciones. “Los totales se graban una vez a la semana. Todo lo que veis que estamos hablando en la salita se graba una vez a la semana. Te dicen que te pongas en situación y lo haces. Otra curiosidad, cada capítulo que veis vosotros son tres días de la isla”, ha aclarado.