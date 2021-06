“Esta serie sería una fábula en el siglo XXI de los malos tratos”

Heridas es la historia de una ornitóloga en las marismas andaluzas, Manuela, que se encuentra a una niña que vive en condiciones de abandono de su madre y del novio de ésta y han de huir. Manuela (Adriana Ugarte) y la pequeña Alba (Cosette Silguero) protagonizan junto a María León esta versión de Madre, serie de origen japonés que se ha convertido en éxito internacional en su adaptación turca como serial. Sonia Martínez, figura indispensable en la ficción española y forjadora de los recientes éxitos de ficción de Antena 3 como La casa de papel o Velvet; y Eduardo Galdo, productor y creador de seriales como el recordado Arrayán de Canal Sur, son los responsables del proyecto de Buendía Estudios para Atresmedia y que ofrecerán en Atresplayer Premium y Antena 3 la temporada entrante.

–¿Cómo han afrontado la adaptación de una serie japonesa y turca a los paisajes andaluces?

–(Sonia Martínez): Creo que Heridas es bastante fiel en cuanto al mensaje que quiere transmitir. Hemos tratado de adaptar la historia a caracteres culturales y emocionales nuestros. Hemos mirado más a la ficción japonesa porque Heridas es una serie de once episodios. Nuestro acervo es diferente y es el ejercicio de adaptación que deben asumir los guionistas. El trabajo no es por una cuestión estructural, sino que lo más complicado son cosas intangibles como expresiones, gestos, muestras de afecto más nuestras. Todo eso hace que la serie cobre un valor de autenticidad. El objetivo al final es el mismo: una serie de mujeres, que se enfrentan a la maternidad.

–(Eduardo Galdo): La serie cuenta con un planteamiento universal sobre la maternidad y muchas más cuestiones. Nos gusta el éxito turco, pero seguimos el formato original japonés y de la adaptación en Corea del Sur, para el prime time. La premisa es la misma.

"Nuestra historia arranca en el cabo de Gata, luminoso, mientras que la versión japonesa transcurre en un pueblecito de pescadores, donde el agua y la nieve se funden"

–¿Y cómo son estas mujeres?

–(E.G.): La niña llega a ser el personaje más sensato, es el que mueve la trama. Me gusta definir esta serie como una fábula del siglo XXI sobre los malos tratos, tan universal y candente. Está narrada con elegancia. desde una reflexión con tacto y estamos convencidos de que va a gustar.

–Cuando se habla de caracteres españoles ¿qué rasgos propios se han incluido en las tramas?

–(E.G.): Detalles frente a la versión japonesa como que los españoles somos más temperamentales en lo afectivo. Nuestra historia arranca en el cabo de Gata, luminoso, mientras que la versión japonesa transcurre en un pueblecito de pescadores, donde el agua y la nieve se funden. Está narrada en un tono más triste, oscuro, gris. También cambia el diseño de personajes, incluso elegimos el nombre de Manuela, que es muy español...

–¿Esta adaptación española también es reconocible en cualquier otro país?

–(S.M): En principio no pienso en lo internacional. Es un planteamiento que ocurría antes y no tenemos que hacer ese esfuerzo. El mercado se ha abierto a los contenidos de otros países y lo español gusta, se entiende y se reconoce en todos los países. Ya no es extraño que triunfe una serie española.

–¿Qué aporta Andalucía a una serie como Heridas?

–(S.M.): Estar en Andalucía es un plus, el paisaje como un personaje más. Todos sus lugares son sumamente conocidos y queridos. Es una garantía de calidad.

–(E.G.): Pese a que la provincia de Almería ha sido tan cinematográfica también hemos encontrado rincones inéditos. Y por supuesto así ha sido en Tarifa, en Trebujena. No fue casualidad que Spielberg eligiera Trebujena para rodar El imperio del sol.

"La gran lección del fenómeno televisivo turco es que el melodrama no muere"

–Siguen la versión japonesa de Madre, pero ¿qué tiene la versión turca, con tantos capítulos, para que sea un éxito en Antena 3?

–(E.G.): La gran lección del fenómeno turco es que el melodrama no muere. Ha habido una invasión de thriller, de series de investigadores, y las series turcas han venido a acentuar que el melodrama siempre funcionará. Esta es una muy buena oportunidad para demostrar que mercado está abierto al drama y al melodrama.

–(S.M.): Creo que nuestro deber es tomar aquellas cosas que se adecúan a nuestra forma de contar y a nuestra forma de transmitir las emociones de las series.

–En España siempre hemos sido especialistas en melodramas.

–(E.G.): Y hay que tener un equilibrio para que guste al espectador. Con Heridas tenemos la ventaja de que si ese melodrama lo cuentas aquí con personajes de aquí se produce de forma más fácil la inmersión del espectador frente a una serie turca. De ellos hay cosas que no podemos copiar, porque son únicos. Un género mayor como el del melodrama sigue funcionando.

–¿Al éxito de las series turcas le ha ayudado en España la existencia durante todos estos años de un canal como Nova, especializado en seriales?

–(S.M.): Que existiera un canal donde haya habido este tipo de formatos para la gente que le gusta es como mantener la llama del amor viva. Ayudó. Pero no se podía esperar que pudieran triunfar en el prime time. Fue una prueba de programación de verano en Antena 3. Ha pasado otras veces, de repente aparece un fenómeno con el que nadie contaba.

–Para triunfar hay que ensayar, y fracasar, mucho.

–(S.M.): Esta profesión es mucho de ensayo/error. Para acertar hay que fallar.

–¿Cómo está siendo el trabajo de los actrices?

–(S.M): Pocas cosas nuevas de elogio se pueden decir de Adriana Ugarte. Tiene una capacidad de transmitir emociones, una mirada tan personal, tan reconocible. Es muy difícil de encontrar alguien así. Técnicamente es una actriz casi perfecta. María León no va a ser un descubrimiento, pero nos va a dar una nueva faceta y es una joya en drama. La pequeña Cosette va a sorprender.

–(E.G.): Adriana de una secuencia te puede hacer varias aproximaciones y no sabes con cuál quedarte. Para María León ha sido un reto y es un acierto de casting. Se la ve disfrutar.

–¿Preparan una segunda parte de El tiempo entre costuras con Sira?

–(S.M.): Por ahora es el momento del libro y de María Dueñas.