La nueva temporada de Los Simpson ya está disponible en Disney+, y cada viernes se estrenará en la plataforma un nuevo capítulo. Si ya es complicado resistir en la parrilla un par de años, no digamos más de tres décadas. Esto es lo que está consiguiendo la popular serie de animación protagonizada por Homer y su familia. 32 temporadas, que se dice pronto, lleva el espectador viviendo las aventuras y desventuras de Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie y el abuelo Abe.

La serie de la Fox lo tiene complicado para sorprender a los espectadores y se podría decir que hace mucho que no lo intenta. Cada temporada los productores buscan con más interés quiénes serán los famosos que pasarán por ella y qué tramas pueden enganchar más a la audiencia. Esta vez la cara más conocida que visitará Springfield será Olivia Colman (The Crown), pero también se anuncian apariciones de Hannibal Buress (Spider-Man: Homecoming), Ben Platt (The Politician, Dando la Nota) y Michael Palin (La Vida de Brian, Un pez llamado Wanda).

David Harbour, el actor que da vida a Jim Hopper en Stranger Things, será la primera estrella invitada de esta entrega, ya que aparecerá en el primer capítulo, un episodio en el que el señor Burns hará lo posible por castigar a sus empleamos más desleales. Para ello, se infiltrará de incógnito como un hombre llamado Fred Kranepool, al que pondrá la voz Harbour.

La oscarizada Olivia Colman aparecerá en el quinto capítulo como Lily, una hermosa mujer inglesa que llegará a Springfield y se enamorará de Homer.

La temporada 32 de Los Simpson consta de 22 entregas y dentro de unos días alcanzará la increíble cifra de 700 capítulos emitidos. La ficción de animación más longeva de la televisión tampoco tiene previsto dar tregua a sus seguidores este año.

Los Simpson se ha mantenido como una de las franquicias de entretenimiento más rompedoras e innovadoras, reconocidas en todo el mundo. Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie son iconos reconocibles en todos los países. Para completar el elenco de personajes, forman parte de la serie otros vecinos de Springfield, incluyendo el dueño de la taberna Moe Szyslak y el dueño de la central nuclear, el señor Burns.

La comedia de animación ha ganado un premio Emmy, el premio Annie y el premio Peabody.Fox es una de las cadenas que alcanzó acuerdos con Disney+ para ceder gran parte de su contenido y recordamos que la llegada de esta serie a la plataforma tuvo algunos problemas por el cambio de formato que se realizó y que afectó a algunas de las historias. Pero eso ya queda en el pasado.

En cada tanda de episodios de Los Simpson hay capítulos que sirven de homenaje a algún miembro del equipo tras su fallecimiento. En esta temporada han dedicado el capítulo 12 a Marcia Wallace, la encargada de poner voz durante muchos años a Edna Krabappel. La sinopsis de este episodio, para el que han utilizado grabaciones de archivo, revela que Bart y Milhouse descubren un antiguo diario de su profesora, que no les dejará indiferente. El episodio número 15, además, rendirá homenaje a David Richardson, escritor y productor de la serie que falleció en enero de este mismo año.

Los Simpson es una producción de Gracie Films en asociación con 20th Television. James L. Brooks, Matt Groening y Al Jean son los productores ejecutivos. Gracie Films Worldwide Brand Division desarrolla y produce el contenido licenciado para la serie.