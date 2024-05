¿Por qué se suceden los programas que se estrellan en las noches de La 1?

El caso de los programadores de La 1 de TVE es de libro. Por más que se empeñan en competir con las televisiones privadas con formatos que encargan a las productoras, sus estrenos destinados al prime time se estrellan, uno detrás de otro. Tanto da que sean de entretenimiento como series de ficción. La audiencia les da la espalda, a pesar de que se emiten sin cortes publicitarios, lo que debería ser un acicate para seguirlos.Repasemos someramente algunos de los pinchazos recientes.

El mejor de la historia se despeñó desde su primera entrega. Pronto saltó a la medianoche, por más que se emitiese en directo y Silvia Intxaurrondo pusiera todo su entusiasmo. Baila como puedas también saltó a la madrugada, antes de recalar en la tarde del domingo con un 4,3%, un suspenso morrocotudo que lo pone contra las cuerdas y ya no se emite en este fin de semana. Otro tanto ocurrió con la última edición de Maestros de la costura. O de No sé de qué me hablas, el programa con el que Mercedes Milá volvió a TVE, que se emitía tras la segunda edición del Telediario. En él no escatimaba elogios para J. P., el artífice de su regreso a la casa madre. En efecto: José Pablo López fue el responsable de programación de TVE hasta el día en que fue cesada la ex presidenta de la Corporación, Elena Sánchez Caballero.

Parece mentira que su salida tuviese lugar con motivo del ‘caso Broncano’ y no por su calamitosa línea de trabajo, tan alejada del servicio público: era tanto como tener al enemigo en casa. Hay que añadir el desastre de la serie Operación Barrio Inglés (4,1% este pasado domingo) y otro previsible, cuando se estrene Detective Touré.

Así las cosas, el prime time de La 1 se ha convertido en un videoclub, como hemos comprobado esta semana del festivo del 1 de mayo. Salvo algún partido de tenis del Open Madrid que han trasladado desde Teledeporte al canal premium para alcanzar cuota de pantalla, y el MasterChef del lunes, toda la semana se ha rellenado (nunca mejor empleado el término ‘relleno’) con títulos de cine sacados del baúl. Qué pena de televisión pública.