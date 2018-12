La televisión, con 'OT 2017' y 'Factor X', lo más visto en YouTube

El portal de vídeos más importante del mundo, Youtube, ha sacado su Rewind, los datos de 2018 y ha realizado un ránking de los vídeos más vistos en España.

Cómeme el donut, con cerca de 22 millones de visualizaciones, Lo malo, con más de 18 millones, y Muslona, con cerca de 11 millones, conforman el podium de esta lista, donde el grupo Glitch Gyals destaca con dos vídeos de sus actuaciones en Factor X. En medio se les cuela Aitana Ocaña y Ana Guerra cantando el tema Lo malo en Operación Triunfo.

El programa de TVE se convierte en el líder en indiscutible de la red. Las galas de Operación Triunfo ocupan cinco de los diez primeros puestos. Al vídeo de Aitana y Ana se le unen las actuaciones de Shake it out de Amaia (cuarto lugar); Tu Canción (quinto) de Amaia y Alfred, Miedo (séptimo), también de la cantante navarra Amaia, y No puedo vivir sin ti de Aitana y Cepeda (noveno).

Los otros triunfadores son el dúo Glitch Gyals, compuesto por los primos Lapili y Jirafarey, que se han colado en el primer y tercer puesto, con sus actuaciones en Factor X.

Los datos demuestran que las televisiones están renovando su manera de actuar. Si los canales generalistas han visto descender su audiencia y cada vez tienen menos espectadores, sus contenidos en diferido y por piezas sueltas copan el visionado en internet.

Aún más paradójico es el caso de Mediaset. Bastante remisa a publicar sus contenidos en Youtube, dos vídeos suyos ocupan el primer y tercer puesto del año.

Los tres únicos vídeos que no proceden de la televisión y que están creados exclusivamente para la plataforma online son Persona guapa, de Paula Gonu, La gente y los cajeros automáticos, de Auron play, y Me voy a dar un tiempo, de El Rubius.

Vídeos musicales

Youtube también ha hecho pública la lista de videoclips más vistos de 2018: la canción Sin Pijama de Becky G y Natti Natasha, es el más visto en España, mientras que Te Boté Remix de los puertorriqueños Nio García, Darell, Casper Mágico, Bad Bunny, Nicky Jam y Ozuna se alza con el segundo puesto, aunque a nivel mundial se ha proclamado como la más vista con 1.400 millones de visualizaciones.