Toñi Moreno hace doblete este verano

Toñi Moreno tendrá un verano intenso de trabajo. La sanluqueña tiene nuevo programa en Canal Sur, El verano de tu vida, que se estrena esta noche y con el que ya está recorriendo los pueblos de Andalucía. Hace unos días sin ir más lejos estuvo en la localidad gaditana de San Fernando. Toñi compaginará este proyecto con su regreso a Viva la vida, en Telecinco, en sustitución de Emma García durante la temporada estival. De forma que, tras un período un poco más alejada de los focos, este verano se presenta con pocos días de vacaciones para la presentadora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73)

"Elegí esta profesión porque adoro conocer historias, gentes… porque tengo algo de feriante y titiritera", ha explicado Toñi en su Instagram. "Arrancamos un programa maravilloso en Canal Sur como los de antes, los de siempre, donde lo importante es que quien nos vea se emocione, se entretenga y olvide sus lastres". Con estas palabras presentaba en las redes sociales su nuevo trabajo en la autonómica, un espacio, al estilo del mítico Sorpresa, sorpresa de finales de los 90, en el que se contarán historias humanas, habrá reencuentros, peticiones de matrimonio, reconciliaciones y toda suerte de momentos emotivos con los que se pretende atrapar la atención del espectador este verano, tiempo en el que en la parrilla priman las reposiciones, refritos y series extranjeras.

En 'El verano de tu vida', en la autonómica, recorre Andalucía buscando historias humanas

El formato, que consta de una gala pregrabada en cada entrega, incluye la participación de una gran orquesta con la que todo el equipo viaja a cada lugar de la Comunidad Autónoma a fin de llenar de luz, música y color la vida de todos los andaluces que, debido a la pandemia de covid-19, se han quedado sin fiestas patronales este 2021 por segundo año consecutivo. De ahí que se plantee como una gran fiesta, un punto de reunión de familiares y amigos, con las historias personales de cada uno como hilo conductor, y tenga como objetivo "devolver la alegría a cada pueblo".

Pero la audiencia no sólo podrá ver este verano a Toñi Moreno en Canal Sur. También se pondrá al frente, a partir de julio, de Viva la vida, cogiendo el relevo durante las vacaciones a Emma García. No es la primera vez que Moreno sustituye a Emma García. Tras el éxito que obtuvo la gaditana el pasado año, Paolo Vasile ha tomado la decisión de que este año sea ella quien vuelva a presentar Viva la vida durante los meses de verano. Esto supone una gran alegría profesional para la andaluza, que regresa a sus inicios en Telecinco. El pasado año, después de poco más de un mes al frente del mismo, se despedía de manera muy emotiva asegurando que "para mí este programa me cambió la vida y siempre va a ser mi casa. Tengo muchos amigos. Me ha encantado trabajar con vosotros y me lo he pasado muy bien este verano. Ha sido un momentazo. No quería cargarme el tinglado antes de que volviera Emma… Me siento súper afortunada de haber estado aquí", dijo. Con ello, y con el encuentro de Emma y ella en el plató, ponían fin a los rumores de supuestas desavenencias entre ambas periodistas.

Hay que recordar que Toñi Moreno presentó Viva la vida antes que Emma pero en octubre de 2018 Mediaset tomó la decisión de intercambiar a dos de sus grandes presentadoras para darle un impulso a dos programas estrella del grupo. En concreto, Emma dijo adiós a Mujeres y hombres y viceversa después de una década al frente del mismo para mudarse a las tardes de los fines de semana de Telecinco, mientras Toñi se despedía de Viva la vida para irse al espacio de búsqueda de pareja de Cuatro. Una estrategia que pilló por sorpresa a ambas presentadoras, y también a la audiencia. Fue un drástico cambio para la de Sanlúcar que al principio no acogió con agrado la noticia, aunque finalmente acabó adaptándose a su nueva casa. El pasado marzo, Mediaset anunció la cancelación definitiva de este programa, que estuvo 13 años en antena, primero en Telecinco y en su recta final en Cuatro. El último año, en un intento desesperado por reflotarlo, fue Jesús Vázquez quien lo condujo.

Con este doblete, Toñi Moreno confirma que sigue estando en plena forma laboralmente, tras unos meses dedicada al cuidado de su hija Lola. Pese a las manifestaciones de la propia periodista sobre su falta de trabajo (al final de Viva la vida llegó a decir que se quedaba en el "paro", aunque luego reculó), a Toñi no le falta el trabajo y su carrera sigue imparable. Prueba de ello es su presencia en dos cadenas a la vez en los próximos meses de verano.