La única vez que alguien predijo a 'Los Simpson' y no al contrario: fue Camilo Sesto con un LP en los años 70

Se ha hecho muy viral una imagen en la que se ve la portada de un disco del artista fallecido español Camilo Sesto comparada con una de las imágenes más emblemáticas (fruto de sticker y meme) , que no es otra que Homer Simpson retrocediendo de espaldas y perdiéndose dentro de un seto. El ingenio y el humor de la imagen reside en que Camilo Sesto está delante de un seto en una posición muy similar a la de Homer. Todo se entiende con esta frase: "La única vez que alguien predijo a Los Simpson". Y es que la portada del álbum Entre amigos del año 1977 es practicamente un calco de Homer entrando de espaldas en el seto de hojas verdes que tan buenos momentos ha dejado en las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea. Cara A

Estas fueron las canciones del disco

CARA A

Entre amigos - 3:50, Vístete de blanco(Juan Carlos Calderón) - 4:05 Porqué te quiero (Albert Hammond) - 3:42 y..No (Honorio Herrero/Luis G. Escolar/Julio Seijas) - 6:00

Cara B

Celos (Juan Carlos Calderón) - 4:16, Miénteme... (Camilo Blanes) - 2:43 Y tu querías... (Johnny Galvao/Adaptación: Luisa López) - 5:01, Perdona, perdona (Juan Carlos Calderón) - 4:00, Criatura mía- 3:30

¿Y qué hay de las predicciones de 'Los Simpson'?.

La anécdota del disco de Camilo Sesto nos da pie lógicamente a recordar los mejores momentos de predicciones de la veteranísima serie de FOX (una división de Disney...)

1. Donald Trump como presidente (2000)

En el episodio Bart en el futuro (Bart to the Future, T11E17), Lisa menciona que heredó "una gran crisis presupuestaria de Trump". En 2016, Trump fue elegido presidente de EE.UU.

2. Disney compra 20th Century Fox (1998)

En Cuando criticas a una estrella (When You Dish Upon a Star, T10E05), se muestra un cartel que dice que 20th Century Fox es "una división de Disney". En 2019, Disney compró Fox.

3. La videollamada (1995)

En La boda de Lisa (Lisa’s Wedding, T6E19), Lisa usa un teléfono con videollamada, algo que se hizo común con Skype y FaceTime en la década de 2010.

4. El 'smartwatch' (1995)

Ese mismo episodio mostró un reloj que podía hacer llamadas, muy similar a los Apple Watch actuales.

5. Lady Gaga en el Super Bowl (2012)

En Lisa y Gaga (Lisa Goes Gaga, T23E22), la cantante vuela sobre el público en un show similar al que hizo en el Super Bowl 2017.

6. La pandemia y las "avispones asesinos" (1993)

En Marge encadenada (Marge in Chains, T4E21), un virus similar al COVID-19 se propaga desde Asia y, en la confusión, aparecen avispas asesinas, igual que en 2020.

7. El escándalo de corrupción en la FIFA (2014)

Un episodio de 2014, No tienes que vivir como un árbitro (You Don’t Have to Live Like a Referee, T25E16), mostró a la FIFA en problemas por corrupción. En 2015, la FIFA se vio envuelta en un gran escándalo real.

8 El final de 'Game of Thrones' (2017)

En Los Serfson (The Serfsons, T29E01), un dragón destruye un pueblo, igual que en el final de Juego de Tronos en 2019.

9 El autocorrector del iPhone (1994)

En Lisa sobre hielo (Lisa on Ice, T6E08), Kearney escribe "Golpea a Martin en su Newton", pero el mensaje cambia por error, algo que pasaba con los primeros autocorrectores.

10 Los ataques al Capitolio (2021)

En La casita del horror XXXI (Treehouse of Horror XXXI, T32E04), Homer está en un tejado con armas mientras el Capitolio arde, similar a los disturbios reales del 6 de enero de 2021.

Otras predicciones llamativas

-Premio Nobel de Bengt Holmström (2010)

El cuadrilátero de la decadencia (The Squirt and the Whale, T21E19) – Milhouse lo menciona y en 2016 el economista ganó el Nobel.

-El Bosón de Higgs (1998)

El mago de Evergreen Terrace (The Wizard of Evergreen Terrace, T10E02) – Homer escribe una ecuación que predice casi exactamente la masa del bosón de Higgs, descubierto en 2012.

-El show de cirugías de Michael Jackson (1991)

Papá está loco (Stark Raving Dad, T3E01) – En este episodio se menciona que Jackson se somete a muchas cirugías, lo cual fue tema de debate en los 2000.

Los creadores han dicho que muchas de estas predicciones son coincidencias o el resultado de observaciones inteligentes sobre tendencias futuras. Pero igual… ¡da miedo lo acertados que han sido!