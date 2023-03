¿Cuándo se van a llevar el histórico bote de 'Pasapalabra'?

El programa Pasapalabra, presentado por Roberto Leal es uno de los clásicos de televisión que a pesar de tener que reinventarse por cuestiones legales sabe mantener a su público pegado a la pantalla día tras día. Las pruebas previas cambian pero lo que todo el mundo desea ver y espera con gran ilusión es el rosco final.

Se premia el conocimiento y un extenso vocabulario además de la rápida capacidad de reacción antes las descripciones que lee el sevillano. Muchos participantes han pasado por el plató año tras año y aún así el concurso sigue despertando pasiones entre los espectadores, que ven cómo los concursantes pasan las diferentes pruebas e intentan ganar a toda costa el bote final.

🏆 ¡El mayor bote de nuestra historia! 📺 #Pasapalabra, de lunes a viernes en Antena 3. pic.twitter.com/KpDPs1MnQg — Pasapalabra (@PasapalabraA3) March 1, 2023

El lunes 27 de febrero, Pasapalabra alcanzó el bote con la cifra más alta de la historia del programa con 2.194.000 euros y en la jornada de del martes se acumularon 2.200.000 euros, es la mayor cantidad de dinero que se ha generado en este programa televisivo desde que se estrenara en el año 2000. El ganador que se lleve este bote superará al que se dio en 2006 a Eduardo Benito que fueron 2.190.000 euros.

Nunca, en toda la historia de #Pasapalabra, hemos jugado por un bote tan alto. En el año 2006 se entregó un bote de 2.190.000 euros, aquí, en @antena3com. Hoy, en 2023, ¡¡¡estamos jugando por 2.194.000 euros!!! 🔥💰 #Pasapalabra713En directo: https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/mN178ahfoc — Pasapalabra (@PasapalabraA3) February 27, 2023

Tanto el lunes como el martes, los dos concursantes estuvieron a un solo acierto de llevarse el bote, pero finalmente no lo consiguieron. En la primera jornada de esta semana, Roberto Leal, le preguntaba a Rafael Castaño qué es lo que haría si ganara el premio a lo que respondió así "Hay tantas cosas que se podrían hacer con esto... No solo para uno, sino para tus familiares o tus hijos, si los tienes, porque es muchísimo dinero. No sé lo que haría, pero te lo diré si me lo llevo".

Así han sido los mayores premios repartidos en el bote de 'Pasapalabra'

Solo en nueve ocasiones se han repartidos premios que han superado el millón de euros.