Un verano para olvidar en televisión

El verano es la época de menos consumo televisivo del año. El cambio de rutina, de horarios, los viajes o los días de playa hacen que los españoles estén menos horas frente al televisor de lo que es habitual. Por eso las cadenas emiten durante la época estival series y programas en las que no ponen demasiado empeño y con los que salir del paso.Y esta falta de calidad aumenta la mala acogida por parte de la audiencia. Este año los meses de julio y agosto han destacado en televisión por el fracaso de la mayoría de series y programas en todas las cadenas. Incluso cuando han apostado por presentadores reconocidos, los malos resultados han hecho acto de presencia.

Uno de los estrenos veraniegos de La 1 fue Hoy no, mañana, un programa de humor conducido por Santiago Segura y dirigido por José Mota. El espacio se estrenó en julio superando el 10% de cuota de pantalla pero en sus siguientes emisiones bajó de los dos dígitos. Al mes de su estreno desde la cadena pública decidieron poner punto y final a este formato que ha superado su media en cuanto a datos de audiencia se refiere pero no en cuanto a los datos que José Mota ha obtenido en anteriores ocasiones con otros proyectos. Otro de los estrenos de verano de la cadena pública fue Juegas o qué, un concurso para la franja de tarde en el que participan como presentadores rostros tan conocidos como Manu Sánchez, Adriana Abenia o Leonor Lavado. El espacio ha sido un auténtico fracaso. Ha rondado cada día el 4% de cuota de pantalla, una cifra muy por debajo de la que lograban Acacias 38 o Servir y proteger, series que se emiten en la misma franja horaria durante el curso.

Antena 3 también cuenta con varios fracasos veraniegos en su programación. La cadena de Atresmedia confió en el programa Por el mundo a los 80, presentado por Arturo Valls, para lograr mantenerse en verano. Pero ni contar con uno de sus presentadores estrella le ha valido para triunfar. Otro de los fracasos veraniegos de Antena 3 ha sido Big Little Lies. La cadena emitió la exitosa serie de HBO protagonizada por Nicole Kidman esperando una gran acogida por parte de la audiencia. Pero nada más lejos de la realidad. Ha quedado demostrado que lo que se acoge bien en las plataformas, no tiene por qué acogerse bien en las cadenas en abierto. Al menos con El juego de los anillos, el concurso presentado por Jorge Fernández los miércoles por la noche, ha logrado una aceptación de lo más correcta.

Los meses de verano son los peores para Telecinco. No hay ningún reality show en su programación y eso se nota. Otra muestra de la poca importancia del verano es que por primera vez se han emitido durante agosto reposiciones de Sábado Deluxe en lugar de hacer el programa en directo. A esto hay que sumar algunos fracasos como el de Me quedo contigo. Contar con Jesús Vázquez nunca estuvo tan desaprovechado como en este dating show.

Si durante el curso Cuatro no consigue remontar, durante el verano menos todavía. Programas como Viajeros Cuatro han pasado sin pena ni gloria por la programación de la cadena de Mediaset. A esto hay que sumar que dos de los programas que pertenecían a su programación, El concurso del año y Ven a cenar conmigo Gourmet Edition, han pasado durante el verano a Telecinco obteniendo datos discretos pero no del todo negativos teniendo en cuenta en qué meses se han emitido. Cifras que al emitirse en Cuatro no eran capaces de alcanzar.

La Sexta es la que más se ha mantenido al no haber introducido cambios significativos en su programación. Los programas de actualidad política y social y el cine han salvado el verano en la cadena de Atresmedia.

Si de algo ha vivido Canal Sur durante la época estival es por las reposiciones. Por eso y por la cancelación de Póker de reinas, el espacio que comenzó como el formato estrella del verano y que pronto decidieron cancelar por la mala acogida por parte de los espectadores de la cadena pública andaluza.