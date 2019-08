Jesús Vázquez: "La complicidad madres e hijas es fundamental"

Desde el jueves pasado Me quedo contigo ha llegado a las noches de Telecinco para sustituir a Supervivientes. Jesús Vázquez es el encargado de conducir este dating show que se diferencia de otros en la complicidad que tienen que demostrar madres e hijas.

–Lo de que las madres opinen y decidan por sus hijas en cuanto a las relaciones, ¿no es algo muy antiguo?

–Bueno, nos echamos unas risas muy grandes y al final las madres no deciden nada. De lo que se trata no es de lo que decidan. Se trata de ver el grado de complicidad y de conocimiento que hay entre madres e hijas, es fundamental. Y la decisión final en cuanto a los chicos es de las hijas, no de las madres.

–¿Qué hace especial a este dating show?

–El programa se realiza en treinta países desde hace años. Le hemos dado una vuelta al dating show con eso de que las madres tengan presencia, poniéndolas a prueba. Las chicas están fuera, en lo que llamamos pisito, y por una pantalla ven a sus madres que están conmigo en plató. Son como dos programas a la vez, lo que sucede en el pisito y lo que ocurre en plató. Las madres a veces aciertan y a veces no. A veces están muy perdidas y es divertido ver cómo las hijas desesperan.

–¿Eras muy madrero?

–A mí me encantan las madres. Por un lado echo mucho de menos a la mía. Y desde jovencito cada vez que conocía a las madres de mis amigos me acercaba mucho a ellas porque son una figura muy especial. Además a lo largo de mi carrera muchas madres han visto mis programas y me demuestran su cariño. Por eso estar con las madres en este programa es tan especial para mí.

–¿No hay ningún participante homosexual?

– De momento no, pero está planteadísimo. Pero al ser la primera tanda hemos respetado la versión original y a ver cómo funciona. Nos ha pasado algo gracioso, y es que muchas madres de las que han participado estaban solteras, divorciadas, viudas… Y de los chicos que estaban de buen ver querían ser ellas las pretendientas. Así que alguna vez hemos intercambiado papeles.

–Hasta ahora han sido pocos los participantes homosexuales en dating shows en nuestro país...

–Sí, y ojalá sean más. Estoy en primera fila luchando por la igualdad, por los derechos de todos. Me encantaría y por eso lo planteo. Por lo menos poder hacer algún especial.

–Tras haber grabado el programa, ¿qué diría si le proponen repetir?

–Estaría encantado. En este programa he sacado un registro que hacía tiempo que no sacaba. El registro divertido de Allá tú o de Gente con chispa. Lo de hacer chorradas, empatizar, pasarlo bien, jugar, improvisar… Es uno de los registros en los que me siento más cómodo y estoy encantado.

–¿Qué balance hace de Bake Off?

–Ha sido una experiencia muy interesante. No me había puesto nunca al frente de un programa de cocina y el ritmo es muy distinto a lo que había hecho hasta ese momento. Es un ritmo más lento. Al ser cocinados reales hay que esperar a que todas las elaboraciones estén hechas y eso lo cambia todo. Estaría encantado de hacer una nueva temporada de Bake Off.