Borja y Javier Jiménez llevan los valores del toreo al colegio Tabladilla

Los hermanos Javier y Borja Jiménez volvieron por un día al colegio en el que un día, entre exámenes y juegos, soñaron con ser toreros. Fue este lunes en el centro Tabladilla en el que estudiaron, del que guardan los recuerdos más indelebles de su niñez y adolescencia y en el que forjaron gran parte de sus amistades. Más de 200 personas llenaron el salón de actos del colegio en una noche en la que los hermanos narraron cómo fueron sus inicios, cómo vivieron el día a día en el centro y cómo comenzaron a querer ser toreros cuando aún sólo era unos estudiantes de primaria. El evento se convocó con el título ‘La fuerza de la constancia’ y estuvo moderado por Manuel Fernández Leal y Carlos Villarrubia. Destacó especialmene la amplia presencia de niños con sus padres y madres en el acto.

Borja y Javier aportaron su conocimiento y experiencia para enriquecer el diálogo e buscar equilibrio entre los valores de la tauromaquia con los principios del colegio. “La que viví en este colegio fue una de las etapas más bonitas de mi vida, si no la que más, la de la niñez y adolescencia en la que compartí con mi hermano muchas tardes de toreo y sueños, y junto al maestro Espartaco padre, que me inculcó los valores del esfuerzo, la constancia y la perseverancia por lograr los objetivos”, señaló Borja Jiménez en uno de los momentos de la tertulia.

Otro instante clave de ésta llegó a la hora de hablar de los valores del entorno y de la familia, que propiciaron que ambos matadores saliesen adelante: “Un entorno sano y seguro es clave para el devenir, y eso nos lo proporcionaron estas aulas”, señalaba con orgullo Javier Jiménez. Su hermano Borja, uno de los matadores de mayor proyección en la actualidad, habló también de cómo está alcanzando su sueño de convertirse en un torero de ferias: “La lucha y el sacrificio es lo único que me ha llevado a ser lo que soy. Por delante, tengo tres tardes en Madrid para reivindicar lo que he ido trabajando junto con mi apoderado, Julián Guerra, en los últimos años. Me tomo cada tarde como si fuera la última, y en esa línea quiero conseguir el sueño de llegar a lo más alto”, explicó. Los hermanos Jiménez coincidieron al poner en valor la “ilusión” que les supone torear juntos el próximo mes de junio en la Feria de Sanjoaninas de las Islas Azores, donde tomarán parte en uno de los festejos estrella del abono portugués.

Espartaco, Dávila Miura o Pablo Aguado ya precedieron a los hermanos Jiménez en este tipo de actos organizados por el colegio Tabladilla. El centro puede presumir de una sólida y desacomplejada vinculación con el mundo de la tauromaquia organizando distintas charlas para mostrar sus valores a la comunidad educativa. En el pasado, ha contado con la presencia de numerosas figuras del toreo que han compartido sus experiencias y conocimientos con el público. Estos eventos han contribuido a enriquecer el entendimiento de la tauromaquia, destacando tanto los valores de este arte como su importancia cultural y tradicional.