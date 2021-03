El Cordobés vuelve a torear porque "es el momento de recobrar la ilusión"

El diestro Manuel Díaz, El Cordobés, después de una convalecencia de tres años a causa de una lesión de cadera, ha anunciado en rueda de prensa que va a reaparecer en los ruedos el próximo 3 de abril, porque "es el momento de recobrar la ilusión". Una vez recuperado de la implantación de dos prótesis de cadera, el torero madrileño ha planteado para esta temporada una gira de reaparición de la mano del apoderado y empresario taurino Alberto García que, con el lema Vuelve El Cordobés, vuelve la ilusión, ha presentado en Madrid.

Su primera actuación en esta vuelta a los ruedos tendrá lugar en el coso gaditano de Sanlúcar de Barrameda el 3 de abril, cuando estoqueará toros de Juan Pedro Domecq junto a Enrique Ponce y Emilio de Justo, siempre a expensas de las medidas sanitarias impuestas por la Junta de Andalucía. "Hay que cambiar ya el signo de las cosas, hacer que vuelva la ilusión. Llevo meses soñando con que la gente me abrace otra vez, porque sufro mucho estas distancias de seguridad, que no son precisamente las que voy a guardar con el toro", aseguró nada más tomar la palabra un exultante Manuel Díaz. "Esta pandemia -continuó- nos va a marcar a todos, pero ha llegado ya la hora de salir adelante, de echar una mano al país y también al toreo, que es el segundo espectáculo de masas de esta tierra y un sector que da muchísimo empleo. Hay que devolverle la ilusión a la gente, y aquí estoy yo para lo que haga falta". En cuanto a las operaciones de cadera que le han mantenido en el dique seco durante casi tres temporadas, El Cordobés aseguró estar ya "perfectamente recuperado física y mentalmente", aunque matizó que nunca se había retirado, sino que solo ha estado "en el taller".

"Además, no me podía ir así de mi profesión, sin despedirme de los públicos que tanto me han demostrado su cariño. Han sido tres duros años de rehabilitación y esfuerzos para precisamente poder cerrar en condiciones mi ciclo profesional. No quería que se cerrara de otra manera, porque me pesaría el resto de mi vida", afirmó el torero, que el próximo 30 de junio cumplirá 53 años de edad. En cuanto a las plazas donde tiene intención de actuar en esta reaparición, Manuel Díaz dijo ser consciente de que es "cabeza de ratón, sé cual es mi sitio", por lo que pretende actuar básicamente en cosos menores. "Hay que recuperar los pueblos, que son la base del toreo. Hay que apoyar a este espectáculo desde sus cimientos, porque sin ellos las grandes ferias y las grandes plazas pueden quedarse en un espejismo a medio plazo. El toreo es la verdad de los pueblos, de su cultura y de sus fiestas. Yo salí de ahí y les tengo que devolver todo lo que he llegado a ser", finalizó.