La empresa Pagés pierde una causa pero gana otra a la Maestranza

La empresa Pagés, gestora de la plaza de toros de Sevilla, ve satisfechas a medias sus pretensiones en el Juzgado de Primera Instancia número 10. Reclamaba aproximadamente seis millones de euros al considerar que el IVA debe estar excluido del canon que paga a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla desde 2002 (5.324.710,56 euros por los ingresos de taquilla, 799.567,56 euros por los ingresos de los derechos audiovisuales y 57.394,26 euros por los ingresos del ambigú). Así lo refleja la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico. El escrito aclara que "la renta ha de calcularse aplicando el porcentaje vigente sobre los ingresos brutos, sin incluir el IVA".

Pagés entendía que el arrendamiento de la plaza, que se establece por un porcentaje de la recaudación, debe excluir el pago de impuestos como el IVA, impuesto que no existía cuando se firmó el contrato. La demanda se tramita en dicho juzgado y en relación con este caso hay una sentencia del Tribunal Supremo del año 1952 que declara que se trataba de un arrendamiento de industria y no urbano. En una segunda parte de la demanda, Pagés consideraba que debería percibir un porcentaje de la recaudación de las visitas turísticas a la plaza, pese a que las mismas se tramitan a través del museo gestionado por la propia Real Maestranza. Algo que sí ha sido reconocido por los tribunales, que calculan la indemnización debida del beneficio entre ambas al 50%.

Luis Manuel Halcón, maestrante responsable de la plaza, habló el pasado marzo en el diario El País en nombre de la junta de gobierno maestrante: "Muy pocos maestrantes entienden que intentemos mantener una relación cordial a pesar de ello. Es muy duro, pero no podemos responder y actuar de forma visceral, sino racional. No entendemos, sin embargo, la decisión de la empresa de exigir el desembolso de una cantidad que figura en un contrato que el empresario firmó en 2002, -sin que nadie le obligara a ello-cuando ya existía el IVA, y que se renovó en 2011. Cuando la otra parte pide una suma de dinero que la Real Maestranza no tiene y que, en todo caso, debería detraer de su obra social, nuestro deber es defendernos en los tribunales".

El contrato en cuestión, que data de los años treinta, fue firmado por Eduardo Pagés, suegro de Diodoro Canorea, a su vez suegro del actual propietario de la empresa, Ramón Valencia. Fuentes de la empresa no quieren valorar el fallo del juez a preguntas de Diario de Sevilla. No obstante, es probable que la decisión judicial sea recurrida por la compañía del empresario, que tiene concedida la gestión del coso maestrante hasta 2025 si no se prorroga de nuevo.