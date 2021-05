José Luis Pereda se convierte en el flamante empresario de la plaza de Huelva

José Luis Pereda López es desde ayer el nuevo empresario de la plaza de toros de La Merced y por ende, el encargado de diseñar la próxima feria taurina de Colombinas como tema más inmediato a resolver en el calendario de una temporada complicada pero también en la que darle marchamo social a la relación de esta plaza con la ciudad que le acoge.

El joven ganadero y ahora empresario dio a conocer ayer una noticia que hace poco tiempo costaba suponer por cuanto los anteriores gestores ya debían estar trabajando esa feria.

Se cierra de esta forma una etapa de veinticinco temporadas en las que Carlos Pereda y Oscar Polo han regido los carteles del coso mercedario tras recibir en 1996 el testigo por parte del impulsor en la reconstrucción del coso mercedario como fue José Luis Pereda García, empresario a su vez durante los once primeros años de vida de este coso al que siempre definió como “una plaza para la ciudad”.

Ahora se cierra el capítulo con el retorno de otro José Luis Pereda a la primera línea de trabajo y a una meta a la que le quedan apenas dos meses para madurar y apostar para que este próximo 3 de agosto vuelvan los carteles a ilusionar taurinamente a esta ciudad.

El flamante empresario tiene planes; “Huelva no es una plaza de toros cualquiera. Es un sueño que mi padre nos ha transmitido a todos los que ha tenido al lado. El pensó en una plaza para Huelva, no para él y ese es el abc en mi casa. Yo le he visto sufrir, disfrutar, enorgullecerse de ser empresario en su ciudad y ese es el reto que yo he aceptado gustoso pensando que debo estar a la altura de todo lo bueno que ha ocurrido en esta plaza. He oído a mi padre, la responsabilidad del campo me ha dejado madurez para entender este mundo y aunque se que no voy a tener mucho tiempo para montar los carteles lo que digo hoy es que aceptar esta responsabilidad empresarial conlleva que Huelva tenga una gran feria que es la que pienso hacer con ayuda de mucha gente, por supuesto”, expone el protagonista de la charla.

La visual de este Pereda siempre ha sido la figura de un joven ganadero que maneja el campo con soltura. No desdeño sacarle un compromiso de feria, pero se me escabulle un poco con eso tan manejable del “que vengan las figuras. Que tengan ganas de venir a esta plaza y que den lo mejor porque no es a mí a quien dejan en buen lugar. A quien dejan en todo lo alto es a nuestros aficionados y a esta ciudad. Una gran feria es la que debe seguir dejando a Huelva como una gran referencia en la temporada”.

Inevitablemente hay que irse a por más y cuando le pregunto que si uno o dos festejos por ser aún año Covid la respuesta confieso que me descoloca.“Yo tengo un concepto claro y es que la feria de Huelva debe tener tres o cuatro festejos. Incluso este año. Si vas a hacer una feria con pasión no mires la cartera. Mira que es tu primera feria, que el aficionado salga contento y orgulloso de lo que ocurra en su plaza. Si hay que sembrar para que Huelva siga siendo Huelva, y Colombinas, y toreo, y pasión y todas esas cosas que hacen feliz al aficionado, yo siembro y abono lo que haga falta.El argumento Covid mediatiza en cuanto a la seguridad, pero hay que mentalizarse de que Huelva necesita una feria rematada, con sus tres o cuatro días de toros, con su aficionado de verdad, sus máximas figuras, los toreros de la tierra que se hayan ganado ese derecho a que se les atienda. Una feria tiene que tener cuerpo de feria y eso no se lo dan una corrida para ganar dinero. Ni dos. ¿Viable económicamente? En un hijo se invierte para que tenga un proyecto de vida. Esta plaza es eso: un hijo más, un hermano más y sé que con eso hago lo que debo hacer y quizás no lo que me convenga personalmente hacer, si miro solo a lo económico. Busco una gran feria para una afición grande como es la de mi ciudad”, dice Pereda.

Él sabe que tiene enfrente al toro del Covid y no esconde que todo debe trabajarse para hacer seguro el espectáculo, pero también importa la percepción que tenga el toreo de él.“He visto a todo el mundo sensible con venir a esta plaza. Es innegable que hay un buen trabajo hecho estos años atrás. Yo no escondo eso porque es una verdad. Confío en que Huelva es una plaza que agrada a todo el toreo y eso ayuda”, concluye como remate el empresario.