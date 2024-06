La ausencia de Morante pone en un brete a las empresas

La ausencia de Morante, que ha decidido cortar por lo sano cuando parecía que recuperaba la ilusión en la cara del toro, ha puesto en un auténtico brete a los empresarios. Cubrir esa ausencia, rehacer los carteles, jugar con las antigüedades y las cabeceras de las ternas, mantener el brillo de las combinaciones... a los gestores de las plazas de toros se les presenta una auténtica patata caliente que tendrán que resolver con sentido de la oportunidad y a la altura de las circunstancias.

Más allá de la lista publicada, hay que advertir que el nombre del diestro de La Puebla también figuraba en las componendas de no pocas ferias y carteles que aún no se habían presentado. Pueden apuntar, en el ámbito andaluz, ciclos como el de las Colombinas de Huelva o la feria de la Virgen del Mar de Almería. El matador cigarrero, aquejado de unos problemas psiquiátricos pendientes de resolución, no ha puesto fecha a su vuelta en una ausencia de alcance de indefinido que se pretende resolver esta misma temporada. Primero habrá que recuperar al hombre; el torero viene después.

Estos son los carteles confirmados y publicados en los que figuraba el nombre de Morante de la Puebla desde este mismo sábado hasta la Feria de San Miguel en Sevilla. Morante también estaba anunciado en la Goyesca de Ronda, el próximo 7 de septiembre, pero el tradicional festejo ha tenido que ser suspendido por unos problemas estructurales del bicentenario coso maestrante que impedirá la celebración de la Feria de Pedro Romero.

Marbella. 8 de junio. Toros de Juan Pedro Domecq, Carlos Núñez, Garcigrande, Santiago Domecq, El Freixo y Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Roca Rey.

Madrid. 9 de junio. Corrida de Beneficencia. Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Fernando Adrián.

Plasencia. 15 de junio. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Roca Rey y Ginés Marín.

Torrejón de Ardoz. 22 de junio. Toros de Castillejo de Huebra para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Juan Ortega.

Alicante. 23 de junio. Toros de Daniel Ruiz para Enrique Ponce, Morante de la Puebla y Tomás Rufo.

Algeciras. 28 de junio. Dos toros de Fermín Bohórquez, para rejones, y cuatro de Núñez del Cuvillo para Pablo Hermoso de Mendoza y los diestros Morante de la Puebla y Roca Rey.

Burgos. 2 de julio. Toros de Román Sorando para Morante de la Puebla, Joselito Adame y Roca Rey.

Estepona. 7 de julio. Toros de Hnos. García Jiménez y Olga Jiménez para Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Roca Rey.

Pamplona. 12 de julio. Toros de Jandilla para Morante de la Puebla, Cayetano y Roca Rey.

Mont de Marsan (Francia). 17 de julio. Toros de Puerto de San Lorenzo para Morante de La Puebla, Daniel Luque y Dorian Canton.

La Línea de la Concepción. 20 de julio. Toros de El Parralejo para Morante de la Puebla, Roca Rey y Pablo Aguado.

Santander. 23 de julio. Toros de Domingo Hernández para Enrique Ponce, Morante de la Puebla y Fernando Adrián.

Azpeitia. 31 de julio. Toros de Loreto Charro para Morante de la Puebla, Daniel Luque y Juan Ortega.

Murcia. 21 de septiembre. Toros de Olga Jiménez para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Paco Ureña.

Sevilla. 29 de septiembre. Toros de El Capea y Matilla para Pablo Hermoso de Mendoza, Morante de la Puebla y Juan Ortega.