Curro Durán se recupera de un infarto

El matador de toros y empresario taurino Curro Durán se encuentra en proceso de recuperación tras haber sufrido un infarto en la madrugada del pasado domingo. Actualmente permanece ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde el pasado lunes tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

"Su evolución está siendo favorable y, si continúa en esta línea, se espera que pueda recibir el alta hospitalaria en los próximos días" señalan desde su propio entorno agradeciendo las numerosas muestras de apoyo, cariño e interés recibidas durante estos días.

Durán, que nació en Utrera en 1960, fue uno de los novilleros más destacados de la bisagra de los años 70 y 80 del pasado siglo XX. Tomó la alternativa de manos de Curro Romero y en presencia de Paco Ojeda el 16 de abril de 1983 confirmándola ese mismo año en Las Ventas, apadrinado por José María Manzanares y de nuevo con Paco Ojeda en calidad de testigo. Sus años de mayor pujanza profesional fueron esos 80 aunque se mantuvo en los ruedos hasta finales de la centuria llegando a estar anunciado en la plaza de la Maestranza en la temporada de 1999.

Es padre del diestro que se anuncia con el mismo nombre, de recentísima alternativa en el ruedo de su tierra, y en la actualidad se dedica a las labores de empresario taurino junto a su hermano José bajo la firma Toros y Espectáculos Hermanos Durán gestionando las plazas de Morón de la Frontera, Utrera, Cazorla, Priego de Córdoba, Villamartín y Olvera.