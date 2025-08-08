Ya lo dijo Joselito: "Quien no ha visto toros en El Puerto..."

La frase la pronunció Gallito sin saber que marcaría, de alguna manera, la idiosincrasia del imponente coso taurino del Puerto de Santa María, el mayor -y el mejor- de la provincia de Cádiz y uno de los más emblemáticos de la geografía taurina a un lado y otro del vecino océano.

La versión más extendida señala que Joselito se encontraba de tertulia con un grupo de aficionados y partidarios después de torear en la Semana Grande de San Sebastián de 1916. El tema de conversación era la importancia y trascendencia de las distintas plazas de España, desde el viejo coso madrileño de la carretera de Aragón, pasando por el propio Chofre donostiarra o la incomparable Maestranza sevillana… Pero José sorprendió a propios y extraños proclamando que “quién no ha visto toros en El Puerto no sabe lo que es un día de toros…”

La sentencia se fijó en la memoria y en el magnífico azulejo de Mensaque, colocado en el interior de la puerta principal de la Plaza Real, que sigue evocando la memoria de ese Rey de los toreros, 105 años después de su muerte en Talavera. El centenario de la tragedia iba a coincidir, precisamente, con el 140 aniversario de la inauguración de la plaza portuense, que se asoma ya a su primer siglo y medio de vida.

La inauguración fue en 1880. El primer toro de su historia, un ejemplar de Anastasio Martín llamado Burlador fue estoqueado por el diestro sevillano Antonio Carmona El Gordito que, con el tiempo, acabaría emparentando con la histórica saga ganadera por matrimonio de su hija Dolores con José Anastasio Martín. El cartel de la efeméride lo completaba el califa cordobés Rafael Molina Lagartijo.

La plaza, que relevaba a otros cosos provisionales anteriores, había sido impulsada por una comisión de notables de El Puerto de Santa María que encabezaba el industrial Thomas Osborne Böhl de Faber. Las obras siguieron los planos del arquitecto Mariano Cardedera y Pardo que ideó un recinto que se separaba de la corriente neomudéjar de otras plazas de toros de la época y avanzaba con aire pionero el modernimo ornamental en la arquitectura española.

Sin embargo, ese proyecto tuvo que esperar 136 largos años para ser culminado. En 1879, el año anterior a la inauguración de la plaza, se hundió el barco que transportaba esa ornamentación en hierro fundido desde Brujas a las costas gaditanas privando de casi toda la impronta que había ideado el alarife. En las obras de rehabilitación de la plaza de 2016 –dirigidas por el arquitecto José Carlos Galán- se recuperaron los planos originales en los archivos de las bodegas Osborne y se pudo culminar aquel antiguo empeño.

Morante vuelve a El Puerto tras su gran triunfo del pasado domingo. / Circuitos Taurinos

Al rojo vivo...

Ha pasado mucho tiempo de todo eso pero menos de una semana de la epifanía morantista -epígono gallista- que sacudió los viejos cimientos de la Plaza Real. Fue el pasado domingo, cuajando de cabo a rabo dos toros de El Freixo después de haber reventado las taquillas del coso portuense que se prepara para vivir un intenso fin de semana taurino que pondrá el colofón a la temporada taurina en esta orilla atlántica dando el relevo a los ciclos de Málaga y Almería que redondean la gran feria agosteña del litoral andaluz.

Morante, liándose el capote en el Puerto de Santa María. / Circuitos Taurinos

Pero la cita de este domingo ha adquirido un matiz distinto. Al estado de gracia de Morante -en la temporada de su vida, de muchas vidas- hay que sumar el morbillo de verle competir con Roca Rey en medio de los rumores que apuntan a un hipotético veto por parte del peruano que, eso sí, ha negado la mayor. Sea como sea, esos piques alimentan el argumento de una campaña que ha vuelto a hacer buena la ley de Guerrita: “después de mí, nadie...”

Los carteles, que tendrán cumplida reseña en la pluma de Curro Orgambides, prometen refrescar la antigua sentencia gallista, un siglo y nueve años después de ser pronunciada: Morante de la Puebla, Roca Rey y el portuense Daniel Crespo -un torero de la tierra a tener muy en cuenta- lidiarán en la tarde de este domingo un envío de Núñez del Cuvillo. Juan Ortega -en una compleja campaña en la que no han faltado hitos para recordar- y Pablo Aguado -que ya firmó en El Puerto uno de esos concertinos que le afianzan como intérprete de paladares formados- clausuran la temporada de verano en la jornada dominical en un atractivo mano a mano que se dirimirá con toros del Puerto de San Lorenzo. La fiesta continuará después en las orillas mediterráneas, bendecidas por la Virgen de la Victoria y la Virgen del Mar .