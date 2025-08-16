La Junta prueba nuevos útiles para la lidia en la novillada de Cazalla

La novillada sin picadores programada este sábado en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra habrá servido a la consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa para como banco de pruebas de nuevos útiles de torear. Se trata de divisas y banderilleras de arpón cónico, diferentes a las habituales e ideadas por el veterinario Julio Fernández, que ya habían sido desveladas con anterioridad en una experiencia, desarrollada hace casi cuatro años en la ganadería de Santiago Domecq, que contó con el respaldo de Morante de la Puebla, especialmente en torno al desarrollo de una puya menos lesiva -fabricada por Manuel Sales- para los animales que contó con el pleno apoyo del diestro de La Puebla.

“Somos garantes de la esencia de la tauromaquia, pero queremos seguir avanzando y garantizando el futuro de la fiesta”, ha asegurado el consejero Antonio Sanz durante un acto en el Casino del municipio, refiriéndose a esta experiencia que, con esta prueba, cumple lo acordado en las terceras Jornadas Técnicas de Presidentes y Delegados de la Autoridad, celebradas el pasado marzo en Granada. Uno de los temas destacados de aquel encuentro fue el análisis y evaluación de los útiles de torear, en el marco de la aplicación del nuevo Reglamento Taurino de Andalucía. En dicho encuentro estuvieron presentes el propio Julio Fernández y el fabricante Manuel Sales, antiguo matador de toros, los cuales plantean las mejoras que se ponen a prueba. En una primera etapa, la divisa y la banderilla.

"Vamos a probar estas nuevas tipologías manteniendo la verdad de la tauromaquia” señaló Sanz en Cazalla. Un jurado técnico compuesto por funcionarios de la Secretaría General de Interior, la Unión de presidentes de Plazas de Toros, Consejo Andaluz de Veterinarios y profesionales taurinos elaborará un informe y lo presentará en el Consejo Andaluz de Asuntos Taurinos de Andalucía a finales de año para sacar las conclusiones sobre la prueba realizada este sábado.

Antonio Sanz recibe un recuerdo en el casino de Cazalla de la Sierra. / M.G.

El consejero ha declarado que “las escuelas taurinas representan el futuro de la Tauromaquia y que son espacios de formación, transmisión de valores y experimentación técnica”. Antonio Sanz ha avanzado que “hoy son la banderilla y la divisa y en el futuro pueden ser la pica y el estoque”. Y ha defendido que el Gobierno andaluz “busca proteger la Tauromaquia a largo plazo”.

La prueba se habrá realizado durante la segunda semifinal del XXXI Ciclo de Novilladas sin Picadores en Clase Práctica, que culmina en la Gran Final el próximo 30 de agosto en Villacarrillo (Jaén) y que organiza la Asociación Andaluza de Escuelas de Tauromaquia Pedro Romero. Esta novillada es, al igual que el resto del ciclo, retransmitida por Canal Sur Televisión en directo. Se lidian seis novillos de la ganadería portuguesa de Condesa de Sobral para los espadas Isaac Galvín, Juan Jesús Rodríguez, Noel García, Cristian Restrepo, José Antonio de Gracia y Fernando Lovera.

Sanz aprovechó el acto en Cazalla de la Sierra para anunciar que “Andalucía acogerá la final de la próxima Liga Nacional de Novilladas”. Este proyecto, impulsado por la Fundación del Toro de Lidia, es una competición taurina que reúne a jóvenes novilleros que todavía no han tomado la alternativa para que puedan darse a conocer y medirse a otros compañeros.