Morante se probará el lunes para poner fecha a su reaparición

La idea sería probarse en el campo, el próximo lunes -18 de agosto- para poner fecha fija a una reaparición que se aguarda como maná en el desierto. Así lo ha avanzado Álvaro Acevedo en Cuadernos de Tauromaquia dando por sentado que Morante perderá el primer compromiso contraído en la feria de Málaga -que era el mismo lunes- que se había fijado en un primer momento como escenario prioritario de esa vuelta que envenena los sueños de las empresas y la legión de seguidores de un torero que está marcando a fuego la temporada 2025 y la propia historia taurina del primer cuarto de siglo.

Así las cosas, si el genio de La Puebla comprobara que su estado de forma es óptimo podría volver a enfundarse el vestido de torear el próximo miércoles, día 20 de agosto, para hacer el paseíllo en el mismo ruedo malagueño junto a Alejandro Talavante y Juan Ortega para despachar un encierro del Puerto de San Lorenzo.

Este mismo viernes ya había perdido el compromiso de San Sebastián, y tampoco estará el fin de semana en los ruedos de Gijón y Ciudad Real. Después de esa hipotética vuelta en Málaga -siempre según el estado de forma del matador- le espera sin salir la tarde del 22 de agosto en Bilbao, de nuevo junto a Talavante y al sevillano Borja Jiménez. El 23 torea en Cieza y un día después se anuncia en Toro. El 25 viajará hasta la localidad manchega de Almagro y el 26 debe hacer el paseíllo en Cuenca.

Se espera como agua de mayo su presencia el día 28 en Almería con Fortes y Juan Ortega pero aún debe estar el 29 en Alcalá de Henares y el 30 en Linares -plaza en la que protagonizó la polémica espantada en unión de Manzanares que preludió el definitivo corte de temporada- y finalmente el 31 en San Sebastián de los Reyes. La agenda del torero se amplía en septiembre incluyendo las plazas de Sevilla y Las Ventas donde hará un histórico doblete toreando por la mañana a beneficio del monumento a Antoñete que él mismo ha promovido y por la tarde en la tradicional corrida del día de la Hispanidad. También se da por hecho que el torero de La Puebla encabezará el cartel del festival a beneficio de las obras sociales de las hermandades de San Bernardo y el Amor que, previsiblemente, podría celebrarse el día 19 de octubre.

Una temporada histórica

El diestro de La Puebla fue cogido el pasado domingo por el primer toro de Garcigrande sufriendo una herida de dos trayectorias de 10 y 6 centímetros de longitud que mereció el pronóstico de 'grave' en el parte oficial emitido por el equipo médico de la plaza de Pontevedra que decidió trasladar al herido al cercano hospital Quirón para ser intervenido

Este percance se produce en medio de una racha espectacular de triunfos que había abierto una impresionante brecha con el resto del escalafón. Morante, precisamente, venía de triunfar con fuerza en plazas como Marbella -donde cortó un rabo- o El Puerto, donde se recrudeció el pique con Roca Rey que acabó en unas palabras gruesas entre ambos después de un inoportuno quite del peruano que llegó a esperar al maestro de La Puebla que "se fumara un purito despacito"

En cualquier caso, sea como sea, se trata de la temporada más importante de Morante, salido de un grave trastorno de personalidad que convirtió las campanas de 2023 y 2024 en un ir y venir sin atisbar que su recuperación se traduciría en esta plenitud artística y taurina que le ha confirmado como uno de los toreros más relevantes de la historia. El rabo de Salamanca y Jerez, el gran triunfo de Madrid, la dimensión de Sevilla, la salida a hombros en Pamplona... Son sólo algunos hitos de un año histórico que ha marcado muchas diferencias. Su ausencia, que se espera breve, pone en un auténtico brete a las empresas. Morante es hoy por hoy el torero más taquillero del.año desbancando al mismísimo Roca Rey, acusado de un supuesto veto sobre el cigarrero en Santander.