Morante de la Puebla, con un doblete el 12 de octubre, gran atractivo de los carteles de la Feria de Otoño de Madrid
Otra figura del toreo, el camero Paco Camino, desaparecido hace justo un año, será objeto de reconocimiento en esta feria
Morante de la Puebla: se abre la incógnita en torno a la posible fecha de su reaparición
El diestro sevillano Morante de la Puebla, que el 12 de octubre actuará en sesión de mañana y tarde, es la base de la próxima Feria de Otoño de Madrid, cuya variada programación ha sido comunicada este miércoles a los medios de manera oficial por Plaza-1, empresa gestora de la Monumental de Las Ventas.
El abono, que ocupa dos fines de semana, se compone de cuatro corridas de toros y dos novilladas con picadores, cuyas combinaciones ha sido aprobadas esta misma mañana por el Consejo de Administración del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, festejos a los que hay que añadir la final del certamen de novilleros sin picadores 'Camino hacia Las Ventas', que tendrá lugar en la tarde del 9 de octubre.
Fuera del abono, el Día de la Hispanidad tendrás lugar dos festejos: la corrida de toros de la tarde y, en horario matinal, un atractivo festival con una mayoría de diestros retirados que, a instancias del mismo Morante de la Puebla, que se recupera de una cornada en Pontevedra, recaudará fondos para erigir en la explanada de la Puerta Grande de la plaza un monumento en memoria del que fuera ídolo de la afición madrileña Antonio Chenel 'Antoñete'.
Otro gran torero desaparecido hace justo un año, el sevillano Paco Camino, también será objeto de reconocimiento en esta feria, al servir de imagen para el cartel anunciador de la feria, a través de una composición de fotografías de las firmas Botán y Chapresto, como recuerdo de sus doce salidas a hombros en la plaza de Madrid.
Los carteles definitivos de la Feria de Otoño son estos:
- Jueves 2 de octubre: novillos de Antonio López Gibaja, para Sergio Sánchez, el mexicano Emiliano Osornio e Ignacio Candelas.
- Viernes 3: toros de Victoriano del Río y de Toros de Cortés, para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Tomás Rufo.
- Sábado 4: toros de Domingo Hernández, para Alejandro Talavante, Pablo Aguado y Jarocho, que confirma la alternativa.
- Domingo 5: toros de Fuente Ymbro, Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, para Uceda Leal, Fortes y Víctor Hernández.
- Jueves 9: Final del certamen sin picadores 'Camino hacia Las Ventas'.
- Viernes 10: novillos de Fuente Ymbro, para el mexicano Bruno Aloi, El Mene y el peruano Pedro Luis.
- Sábado 11: toros de Victorino Martín, para David Galván, Román y Ginés Marín.
- Domingo 12 de octubre:
- En sesión matinal, a las 12 horas, y fuera de abono: festival pro monumento a Antoñete, con novillos de diferentes ganaderías, para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, los toreros retirados Curro Vázquez, César Rincón, Enrique Ponce y Julio Aparicio, Morante de la Puebla y la novillera Olga Casado.
- A las seis de la tarde: toros de Garcigrande, para Morante de la Puebla, Fernando Robleño, que se despide de los ruedos, y Sergio Rodríguez, que confirma la alternativa.
