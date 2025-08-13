Morante de la Puebla, con un doblete el 12 de octubre, gran atractivo de los carteles de la Feria de Otoño de Madrid

El diestro sevillano Morante de la Puebla, que el 12 de octubre actuará en sesión de mañana y tarde, es la base de la próxima Feria de Otoño de Madrid, cuya variada programación ha sido comunicada este miércoles a los medios de manera oficial por Plaza-1, empresa gestora de la Monumental de Las Ventas.

El abono, que ocupa dos fines de semana, se compone de cuatro corridas de toros y dos novilladas con picadores, cuyas combinaciones ha sido aprobadas esta misma mañana por el Consejo de Administración del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, festejos a los que hay que añadir la final del certamen de novilleros sin picadores 'Camino hacia Las Ventas', que tendrá lugar en la tarde del 9 de octubre.

Fuera del abono, el Día de la Hispanidad tendrás lugar dos festejos: la corrida de toros de la tarde y, en horario matinal, un atractivo festival con una mayoría de diestros retirados que, a instancias del mismo Morante de la Puebla, que se recupera de una cornada en Pontevedra, recaudará fondos para erigir en la explanada de la Puerta Grande de la plaza un monumento en memoria del que fuera ídolo de la afición madrileña Antonio Chenel 'Antoñete'.

Otro gran torero desaparecido hace justo un año, el sevillano Paco Camino, también será objeto de reconocimiento en esta feria, al servir de imagen para el cartel anunciador de la feria, a través de una composición de fotografías de las firmas Botán y Chapresto, como recuerdo de sus doce salidas a hombros en la plaza de Madrid.

Los carteles definitivos de la Feria de Otoño son estos: