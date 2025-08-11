Morante de la Puebla: se abre la incógnita en torno a la posible fecha de su reaparición

Hasta once corridas tiene firmadas Morante de la Puebla en lo que queda de mes de agosto. Tras la grave cogida sufrida el pasado domingo en la principal de La Peregrina, en Pontevedra, ahora se abre la incógnita en torno a la posible fecha de su reaparición. La primera que se abre paso es el día 18 en Málaga, donde está anunciado en dos tardes, la primera junto a Fortes y Pablo Aguado; el día 20 junto a Alejandro Talavante y el trianero Juan Ortega.

En las tres corridas programadas antes de esa fecha su ausencia es ya una confirmación. Se trata del 15 en San Sebastián, el 16 en Gijón y el 17 en Ciudad Real. Si el maestro cigarrero no hubiera alcanzado su recuperación para volver al ruedo en la capital costasoleña, hay hasta nueve fechas posteriores en las que su presencia está anunciada.

La primera de ellas sería el 22 en Bilbao, de nuevo junto a Talavante y al sevillano Borja Jiménez. El 23 tiene corrida programada en Cieza (Murcia) con Manzanares y Aguado. Un día después se anuncia en Toro (Zamora), con Talavante e Ismael Martín. El 25 está en el cartel de Almagro (Ciudad Real), junto a Castella y Manzanares. En el tramo final del mes, el 26 en Cuenca con Adrián y Roca Rey, el 28 en Almería con Fortes y Juan Ortega, el 29 en Alcalá de Henares con Marco Pérez y Olga Casado, el 30 en Linares con Aguado y Román y finalmente el 31 en San Sebastián de los Reyes con Manzanares y Olga Casado.