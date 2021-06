El próximo sábado, 26 de junio, se celebra la segunda semifinal del Circuito de Novilladas de Andalucía, perteneciente a la Liga Nacional de Novilladas. Altísimo nivel el que estamos viendo en todo el Circuito y la terna se juega su pase a la primera final en Antequera. Pablo Páez, Jorge Martínez y Manuel Perera ante novillos de El Parralejo y La Palmosilla. El festejo comenzará a las 19:00 y se lidiarán novillos de El Parralejo y La Palmosilla para Pablo Páez, Jorge Martínez y Manuel Perera. Las entradas están a la venta en las taquillas de la plaza y en la web oficial de la Liga Nacional de Novilladas. El domingo 4 de julio será la primera final en Antequera.

Pablo Páez: "Ese punto de no haber entrado tras el indulto me motiva aún más"

Pablo Paéz se quedó a las puertas de entrar en las semifinales tras indultar un novillo de El Parralejo de nombre Bribón en la novillada clasificatoria de Sanlúcar de Barrameda. Tras la baja de Christian Parejo se ha colocado por méritos en la semifinal de Constantina y viene a por todas. Unos las firman y otros las torean como dice el refrán: "Totalmente, no es la mejor manera que me hubiera gustado entrar por la baja de Christian Parejo pero así es el toreo. Todo pasa por algo y tengo las mismas opciones que mis compañeros a llegar a Antequera. Me toca presentar de nuevo mis armas y voy incluso con mayor ilusión. Ese punto de no haber entrado tras el indulto y lo que hice me motiva aún más".

Le preguntamos si quiere darle el sábado un mensaje al jurado: "No es que vaya a decirles `ahí me tenéis´, voy a ir a lo mío pero sabiendo que tengo mucha responsabilidad, es la responsabilidad de más de la que te hablaba". Aunque los rivales sean cinco, le preguntamos qué destacaría de sus compañeros de cartel: "Manuel Perera tiene un valor seco y una forma de arrear que se demuestra en el buen momento que está viviendo y a pesar de la grave cornada de Vistalegre sigue arreando como nunca. De Jorge Martínez decirte que es muy buen torero y destacar lo despacio que quiere hacer las cosas. Me motiva torear con ellos, no hay que achicarse y yo voy a salir a darlo todo".

Y con qué compañeros le gustaría llegar a la final su respuesta es clara: "Con Calerito, somos de la escuela de Sevilla y me motiva mucho estar en la final con él, nunca hemos toreado una novillada juntos y me apetece". Da la casualidad que en el cartel inicial no estaba ni Pablo Páez ni El Parralejo pero el destino los ha unido de nuevo después de su éxito en Sanlúcar. Cuando le dimos la noticia al malagueño recordó los buenos momento vividos en Sanlúcar. Siendo de la escuela taurina de Sevilla y teniendo a Luis de Pauloba de maestro artístico, serán varios los compañeros y profesores que se acerquen a Constantina a la semifinal del Circuito para apoyarle.

Jorge Martínez: "Son muchos otros factores los que intervienen y no solamente el número de orejas"

Jorge Martínez quedó segundo en la clasificación general tras su tarde en Palos de la Frontera. La afición y los espectadores de Canal Sur pudo ver su carta de presentación como novillero y sus buenas formas. El alumno aventajado de la escuela de Almería llega a Constantina recuperado de una rotura fibrilar en el muslo sufrida en su compromiso en Palos. Jorge Martínez llega totalmente recuperado y al 100% y así se tomó su segundo puesto en la clasificación general: "Sobre todo muy feliz porque hay un nivel altísimo en este Circuito y satisfecho de clasificarme en segunda posición. Ahora lo que busco es quedar número uno para esa final de Antequera".

Le preguntamos si le da seguridad las valoraciones del jurado ya que en su novillada clasificatoria sus compañeros de cartel cortaron más premios pero sin embargo él quedó por delante de ellos: "Más que seguridad, veo que no solo se premian las orejas sino la actitud, cómo intenta uno hacer las cosas delante de la cara del toro y ese lado es muy positivo. Son muchos otros factores los que intervienen y no solamente el número de orejas porque a veces eso puede resultar engañoso". En su clasificatoria en Palos de la Frontera cortó tres orejas a los de Prieto de la Cal y Juan Pedro Domecq y los días posteriores notó que los aficionados visto lo que quiere mostrar: "Los días posteriores tuve que andar de hospital en hospital tras el revolcón que me pegó el de Juan Pedro pero la verdad que sí noté mucha repercusión. Fue muy positivo ya que pudo ver la dimensión que dar intento y lo que busco día a día" .

Como a sus otros compañeros le preguntamos por las principales virtudes de sus dos compañeros de terna: "Manuel Perera es un perro que nunca se deja ganar la pelea, es todo entrega y siempre va a dar el 100% y ser mejor que tú. Pablo Páez es muy buen torero, tiene mucho oficio y también es un rival muy fuerte. En estos niveles es muy difícil el destacar y cada uno de nosotros va a salir a ser el mejor ". ¿Con quién te gustaría llegar a la final ?: "En esta fase el nivel es altísimo y no me mojo a decir dos nombres".

Manuel Perera: "Al verme tercero me enfadé, tengo que luchar por acabar primero tras estas semifinales"

Manuel Perera reapareció en Cazorla, en el Circuito de Andalucía, tras el percance en Vistalegre. No mostró ni un ápice de dolor y fue entrega total desde el minuto cero. Ello le llevó a clasificarse para las semifinales del Circuito en tercera posición. Así llegó la noticia de que se clasificaba para semifinales: "En Cazorla di toda mi entrega y cuando vi que estaba clasificado fue una alegría muy grande. Al verme tercero me enfadé, tengo que luchar por acabar primero tras estas semifinales, quiero ser el mejor y para eso estoy en este Circuito". Fue una inyección de energía el volver, el triunfar y verse así de bien:"Sí, llegué a Cazorla no al 100%, me encontró bien pero tenía ciertas limitaciones que intenté que no se notaran. Las sensaciones fueron buenas y el estar ahí y poderle cortar las dos orejas a mi segundo novillo fue una verdadera inyección de moral para darme cuenta de que puedo ".

El pasado domingo en Istres triunfó pero sufrió dos tremendos revolcones que lo han tenido los días posteriores con alguna magulladura. Ya recuperado le preguntamos por sus dos rivales: "De Jorge destacaría su valor frío seco y sereno, su frialdad en la cara del toro que hace que las cosas difícil parezcan fáciles. De Pablo Páez destaco su entrega y su actitud. Son dos compañeros fuertes pero yo estaré ahí para dar la cara y ser el mejor ". El extremeño se acuerda y tiene palabras de aliento para su compañero Christian Parejo con el que convivió en el CART de México y que se ha caído del cartel por recaer de su rotura de peroné: "Me da mucha pena que no esté Christian porque cogí mucha confianza y le tengo mucho cariño. Espero que se recupere pronto y ese cartel era muy bonito porque personalmente para los tres nos hacía mucha ilusión coincidir, en otra ocasión será".