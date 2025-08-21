Puerta grande para Daniel Luque en el cumpleaños de José Tomás

Sopló el viento de terral que nos quitó de sudar y casi de ver torear prácticamente hasta el cuarto. Volaban los trastos, impidiendo el cite, dejando a los toreros al descubierto y tapando la verdadera condición del toro que no sabía hacia qué embestir. Desnudos frente al tiempo, Daniel Luque logró cortar una oreja; pero la faena importante llegó en el quinto, más feo de hechuras, al que desorejó. Salvando las distancias, nos recordó a David de Miranda, también torero de puerta grande en el día anterior. Otra oreja paseó Juan Ortega en el tercero en una labor en la que predominó el temple.

Tuvo la faena de dos orejas de Luque toreo caro y toreo de valor, imprimiendo profundidad al muletazo o gallardía en el cite. Había realizado un quite Juan Ortega por chicuelinas, adueñándose de la despaciosidad y la clase. Luque con la muleta empezó a brillar en una serie al natural, en los compases donde dibujó los mejores muletazos. Posteriormente, se montó encima del toro, sacando a relucir su valor y dejándose llegar los pitones al pecho. Fue el punto de mayor conexión con los tendidos y logró poner la plaza en pie. Mató de un estoconazo efectivo que puso en sus manos el doble premio.

Con el bello segundo, Ortega se quedó al descubierto por el viento. Luque brindó al público y cambió los terrenos en varias ocasiones buscando el lugar donde menos soplara el aire. En el último momento algo paró y firmó una serie limpia de luquesinas que el público supo valorar. Mató de un estoconazo y la oreja fue concedida.

Juan Ortega comenzó su faena al tercero con unos ayudados por alto muy toreros. Tuvo la paciencia de aguantar la fuerza del viento y quedarse al descubierto; y temple para esperar el momento y no desaprovechar cuando dejaba de molestar. Hubo un derechazo eterno. Y un cambio de mano sobresaliente. Se durmió en el muletazo cuando tuvo ocasión. Faena de mucho mérito anteponiéndose a la adversidad del tiempo pero con el placer de torear un toro que metió la cara muy bien. Ese toreo templado levantó los olés. Tras el estoconazo paseó una oreja.

Firmó un ramillete de verónicas en el saludo al sexto, la primera de mano baja y rodilla en tierra fue la mejor. No le dejaron tranquilo por las protestas al toro que llegaron hasta el último tercio. Estuvo el animal muy medido de fuerza pero no impedido para la lidia. Sin embargo, no le dieron un respiro y aunque dejó series con mucha despaciosidad, insistiendo en su labor, con el público a la contra, finalmente optó por ir a la espada. Perdió pie cuando entraba a matar y cayó delante del toro, que afortunadamente no hizo por él. Mató de dos pinchazos y estoconazo certero.

Alejandro Talavante comenzó por alto con el cuarto, un toro alto y que embistió rebrincado y sin clase. Las mejores series llegaron al final cuando ya se le quitó ese defecto y embistió humillado, aunque acabó rajándose. En el epílogo, muletazos genuflexos y otra serie más explosiva provocando tanto al toro como al público. No estuvo acertado con la espada y todo posible premio o doble premio, se quedó en una ovación. El primero bizco del derecho fue devuelto. Se lidió un sobrero de 591 kilogramos, manso. Mandó el viento en los primeros toros y poco pudo hace. Además, pinchó antes de la estocada caída.

Ayer fue el cincuenta cumpleaños de José Tomás. Hubo un tiempo en el que era habitual que la banda le tocara el cumpleaños feliz en La Malagueta. En su lugar, sonó el pasodoble Puerta Grande para Daniel Luque en la segunda tarde consecutiva en la que vemos salir a un torero a hombros.