Borja Jiménez y La Quinta hacen historia en Bilbao

La clase y la extendida nobleza de sus muchas embestidas a la muleta de Borja Jiménez, que salió a hombros, provocaron el indulto de Tapabocas, de La Quinta, primero en la historia de esta plaza. De finas y serias hechuras y de precioso pelaje –cárdeno, bragado, jirón, calcetero y caribello– mostró esa voluntad de humillar con sobrada calidad desde su salida y en la forma de meter la cara bajo el peto, en dos puyazos de poca duración que bastaron para dejarle en un excelente punto para la muleta.

Tras comprobarlo definitivamente en el quite que le hizo Emilio de Justo, Borja Jiménez se fue directamente a los medios para llamarle con muchos metros por delante y abrir la faena con la derecha, sin probaturas ni tanteos. Bastó una simple incitación para que Tapabocas se fuera a por la tela con un galope de rítmica clase, que no mermó durante las seis tandas de a veces cortos muletazos –sólo dos con la mano izquierda– que le ligó el sevillano, al que le bastó con acompañar tan largas, repetidas, dulces y abiertas arrancadas, sin llegar a apurar el mando, para poner varias veces de pie a los tendidos, aunque por momentos le sobrara cierta ligereza de muñecas y abusara de redondear los pases desde la ventajosa colocación en la pala del pitón.

El toro embistió así en la muleta de Borja Jiménez. / EFE

Era Tapabocas quien ponía gran parte de la emoción de una faena en la que Jiménez se recreó y se asentó sobre todo en una más honda tanda con la izquierda y en los remates de pecho o por bajo, hasta que comenzaron a sonar las primeras peticiones de indulto para el animal. Fue entonces cuando su celo empezó a menguar, para salirse más distraído de las suertes y con la cara más alta, lo que no fue óbice para el indulto.

Hasta ese momento para el recuerdo la corrida había sido casi para olvidar por el plano desarrollo que impusieron los otros tres hermanos de camada, que no tuvieron ni la décima parte del fondo y de la clase de ese toro. El mismo Borja Jiménez, molestado por el viento, no pudo pasar de voluntarioso con el desrazado tercero, mientras que Emilio de Justo intentó distintas formas, pero igual de infructuosas, de hacer pasar al segundo, que apenas tuvo recorrido, igual que un quinto que se defendía a cabezazos y al que aguantó con paciencia y firmeza antes de tumbarlo de una perfecta estocada.

Tampoco tuvieron raza los de Bohórquez lidiados a caballo, lo que se agravó por el abundante sangrado que les produjeron los rejones de castigo que les clavó Guillermo Hermoso. No pudo así pasar de correcto con el que abrió plaza, con el que no generó emoción alguna. Logró algo más con el cuarto, que se fue vaciando a medida que avanzaba la lidia, el rejoneador tuvo aquí que poner más para, tras un rejonazo de rápido efecto, pasear una benévola oreja.