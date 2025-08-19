Morante pospone su reaparición sin fecha concreta de vuelta

No será en Málaga. Así ha trascendido este martes, en vísperas de la ansiada cita, después de esperar todo el lunes a que saltara una noticia que tenía en vilo a empresas y aficionados. Pero la decisión está tomada: Morante no se enfundará el vestido de torear este miércoles compartiendo cartel con Alejandro Talavante y Juan Ortega para despachar una corrida del Puerto de San Lorenzo en el coso de La Malagueta en la penúltima función de su feria de agosto. La decisión queda pospuesta y la empresa Lances de Futuro, que dirige el empresario sevillano José María Garzón, tendrá que volver a escoger un sustituto del genio cigarrero.

Era la segunda tarde que el diestro de La Puebla tenía que haber cumplido en la capital de la Costa del Sol. En la primera –la que se había barajado inicialmente para la reaparición tras el inoportuno percance de Pontevedra- había sido sustituido por el diestro riojano Diego Urdiales que estuvo cerca de cortar una oreja negada por el palco en un festejo en el que volvió a brillar el caro concepto de Fortes. La sombra alargada de Morante, sin haber hecho el paseíllo, obró el lleno.

Así lo ha adelantado Patricia Navarro en el diario La Razón y lo han confirmado fuentes cercanas al entorno del diestro cigarrero. La decisión se ha tomado después de sopesar el estado de forma y fondo del torero de La Puebla que se ha probado en su finca La Malvaloca, del término de Las Cabezas de San Juan, sin obtener el resultado previsto. Visto lo visto, la recuperación de la herida sufrida en Pontevedra el pasado 10 de agostom, a la que hay que sumar las secuelas de la fortísima paliza de Marbella, dista de ser completa. Morante pospone su reaparición sin fecha concreta y no toreará, precisa el diario El Mundo, en toda la semana.

Un brete para las empresas

La siguiente tarde que aparece en la agenda de Morante es la del próximo viernes -en Bilbao, de nuevo junto a Talavante y al sevillano Borja Jiménez aunque parece improbable que pueda cumplir ese compromiso. El sábado debería torear en Cieza y un día después se anuncia en Toro. El 25 habrá de viajar hasta la localidad manchega de Almagro y el 26 debe hacer el paseíllo en Cuenca.

Se espera como agua de mayo su presencia el día 28 en Almería con Fortes y Juan Ortega pero aún debe estar el 29 en Alcalá de Henares y el 30 en Linares -plaza en la que protagonizó la polémica espantada en unión de Manzanares que preludió el definitivo corte de temporada- y finalmente el 31 en San Sebastián de los Reyes. La agenda del torero se amplía en septiembre incluyendo las plazas de Sevilla y Las Ventas donde hará un histórico doblete toreando por la mañana a beneficio del monumento a Antoñete que él mismo ha promovido y por la tarde en la tradicional corrida del día de la Hispanidad. También se espera que el torero de La Puebla encabece el cartel del festival a beneficio de las obras sociales de las hermandades de San Bernardo y el Amor que, previsiblemente, podría celebrarse el día 19 de octubre.

El diestro de La Puebla fue cogido el pasado día 10 por el primer toro de Garcigrande sufriendo una herida de dos trayectorias de 10 y 6 centímetros de longitud que mereció el pronóstico de "grave" en el parte oficial emitido por el equipo médico de la plaza de Pontevedra que decidió trasladar al herido al cercano hospital Quirón para ser intervenido.

Este percance se produjo en medio de una racha espectacular de triunfos que había abierto una impresionante brecha con el resto del escalafón. Morante, precisamente, venía de triunfar con fuerza en plazas como Marbella -donde cortó un rabo y sufrió una fuerte paliza- o El Puerto, donde se recrudeció el pique con Roca Rey que acabó en unas palabras gruesas entre ambos después de un inoportuno quite del peruano que llegó a esperar al maestro de La Puebla que "se fumara un purito despacito"

En cualquier caso, sea como sea, se trata de la temporada más importante de Morante, salido de un grave trastorno de personalidad que convirtió las campanas de 2023 y 2024 en un ir y venir sin atisbar que su recuperación se traduciría en esta plenitud artística y taurina que le ha confirmado como uno de los toreros más relevantes de la historia. El rabo de Salamanca y Jerez, el gran triunfo de Madrid, la dimensión de Sevilla, la salida a hombros en Pamplona... Son sólo algunos hitos de un año histórico que ha marcado muchas diferencias. Su ausencia, que se sigue esperando breve, pone en un auténtico brete a las empresas. Morante es hoy por hoy el torero más taquillero del.año desbancando al mismísimo Roca Rey, acusado de un supuesto veto sobre el cigarrero en Santander que ha añadido sal a una temporada que no podría escribirse sin el nombre del genio de La Puebla del Río.