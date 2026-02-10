Morante, Astro Rey de la Galaxia

LUNES lluvioso de febrero, Carnaval en su apogeo y pistoletazo de salida a la temporada con un nombre hegemonizando el presente y también el futuro, sobre todo el futuro. En la Galaxia Toro, todo gira alrededor de esa especie de Astro Rey que atiende por José Antonio Morante Camacho. Ayer fue día de cambio y de reconocimiento a la vez y si el cambio se producía en doble dosis, el reconocimiento lo polarizaba cierto genio cigarrero que se anuncia Morante de La Puebla.

El cambio venía también por partida doble, pues si Marcelo Maestre León estaba en el puente de mando de la Real Maestranza, a cargo de la gestión taurina también había cambio y así nos encontramos con José María Garzón, que cogía el testigo de una andadura de casi un siglo, la de la Empresa Pagés. Y así nos encontramos con doble sesión inaugural, ya que si a mediodía se develaba el cartel artístico, por la noche se anunciaban las combinaciones de toros y toreros que protagonizarán la temporada.

Me decía un maestrante tan pata negra como Luis Manuel Halcón que el cartel que presentaba el checo Jiri Georg Dokoupil era el primero que le había movido a tocar las palmas. Y es que el lienzo cumple su cometido de saber qué anuncia, por supuesto que con Morante como protagonista indiscutible. Y en un rapto de humor el ex teniente de Hermano Mayor afirmaba que era una pena que no viviese Antonio Burgos para quebrar su habitual crítica del cartel.

Y para cambio el de la forma de presentar los carteles. Nada que ver con la intimidad antañona de La Española, luego en Río Grande y finalmente en el Salón de Carteles bajo la dirección de Eduardo Canorea y Ramón Valencia. Multitudinaria gala la organizada por el nuevo empresario sevillano con presencia de varios de los diestros que torearán en este 2026 en la Maestranza. Como puso en boga Madrid, Sevilla, José María Garzón, decidió que la puesta de largo de la temporada no se hiciese a cencerros tapados.

¿Que cómo son los carteles? Pues de todo hay, no abundando los rematados y siendo de agradecer la presencia de nueva savia. Pero todo bajo un manto que todo lo cubre, el que tiende la personalidad de un torero de toreros que en el otoño de su carrera se ha convertido en el auténtico Astro Rey de la Galaxia Toro. Todo gira en torno al cigarrero.