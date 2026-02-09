Goerg Dokoupil escoge a Morante de la Puebla para anunciar la temporada taurina en Sevilla

Ya tenemos cartel –y hasta pregonero- para anunciar los festejos taurinos de la temporada 2026 en la plaza de la Maestranza. El cuerpo nobiliario ha presentado a mediodía de este lunes la obra del pintor checo Georg Dokoupil que servirá para timbrar toda la cartelería y el billetaje que se genere en torno a la programación taurina que se va a presentar en la noche de este mismo lunes en el Cartuja Center.

Dokoupil ha escogido la figura de Morante -presente en el acto- para pregonar gráficamente esta temporada que también implica el estreno del empresario José María Garzón, también presente, al frente de la plaza de toros de Sevilla. El pintor ha retratado al genio cigarrero en distintos lances y muletazos de la lidia.

"Este es el día en el que esta Real Corporación homenajea al arte, a la pintura", señaló Maestre recordando el carácter nobiliario de la Maestranza y su vocación de mecenas de las artes. En el mismo envite el teniente iba a anunciar que el pregonero taurino será Rubén Amón que será presentado por el comunicador Juan del Val.

La obra de Dokoupil ha sido desvelada en ese sencillo acto, convertido en antesala de la propia temporada, que Maestre presidía por primera vez. La apuesta del cuerpo nobiliario sigue vigente, conociendo los riesgos que asume en una ciudad anclada en otros moldes. Juan Maestre -el recordado y llorado caballero y pintor, hermano del actual teniente- lo supo ver claro en su momento.

33 carteles después –y 32 años en el calendario- se mantiene esa línea sumando una nueva firma del panorama artístico internacional a una colección que estrena asesor artístico: el galerista Fernando Francés que explicó que, al hacer el encargo, pretendía hacer "un homenaje a la tauromaquia y a la figura de Morante, que acababa de anunciar su retirada. Francés desveló que el autor no cejó en el empeño -ha llegado a pintar varios cuadros- hasta conseguir uno de su plena satisfacción. El propio Dokoupil aludió a su fuente de inspiración. "No hay torero que tenga mejor figura", señaló entre aplausos antes de que el propio Morante.

Garzón, el empresario, tomó la palabra por primera vez en este acto para advertir que el autor había escogido cinco escenas. "Yo lo he contratado cuatro tardes, ojalá se cumpla esa quinta", bromeó el empresario que le ha guardado un hueco al diestro de La Puebla por si quisiera torear en San Miguel.

"Todos vamos a disfrutar de esta feria; va a ser mi reparición y me encuentro muy responsabilizado con todas las expectativas que hay sobre mí"

Iban a cerrar el acto la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen María Tena Aguilar, que dio las gracias a los presentes y resaltó la importancia de este acto, renovando el apoyo municipal a la fiesta de los toros. Ricardo Sánchez, delegado del gobierno de la Junta, advirtió que era el único que no se estrenaba en este acto que, efectivamente, destilaba olor a una nueva etapa nueva.

¿Qué dijo Morante? Bromeó con su condición de modelo, felicitó al cartelista, deseó suerte al empresario... "Todos vamos a disfrutar de esta feria; va a ser mi reparición y me encuentro muy responsabilizado con todas las expectativas que hay sobre mí", señaló el torero.

Ya tenemos el cuadro que servirá para anunciar la temporada 2026 y también sabemos que Amón será el encargado de pregonar literariamente la fiesta más culta del mundo en la mañana del Domingo de Resurrección, que este año cae en un temprano 5 de abril. Esta misma noche se presentan los carteles. Todo vuelve a empezar

Antecedentes

La colección de carteles, que ha dado nombre al salón que los alberga en la plaza de toros, atesora firmas como las de Luis Manuel Fernández, Miquel Barceló, autor de uno de los carteles más contestados, Carmen Laffón, Larry Rivers, Botero, Salinas, Luis Gordillo, Hernán Cortés, el chileno Guillermo Muñoz Vera, el creador sevillano Juan Fernández Lacomba, el pintor madrileño Carlos Franco Rubio o la salmantina María Gómez además del alemán Albert Oehlen, el artista neoyorquino Julian Schabel, el vietnamita Dahn Vo, el arquitecto británico Norman Foster, el creador mexicano Abraham Cruz Villegas o la austríaca Martha Jungwirth que firmó el del pasado año. Se trata de una iniciativa, no exenta de riesgos, que ha conseguido sumar una importante colección de arte contemporáneo sin parangón en la ciudad de Sevilla sorteando polémicas puntuales por el resultado de algunos de los encargos.

El empeño de la Real Maestranza es paralelo a la elección de prestigiosas firmas de la literatura internacional y el espectro sociopolítico para pronunciar el tradicional pregón taurino de la temporada que organiza la corporación en la mañana del Domingo de Resurrección en el Teatro Lope de Vega aunque en las tres últimas ediciones se ha trasladado al Teatro Maestranza. Ese pregón lo han pronunciado figuras de la las letras como el escritor mexicano Carlos Fuentes, el peruano Mario Vargas Llosa o el dramaturgo catalán Albert Boadella, sin olvidar al catedrático Andrés Amorós, los escritores Arturo Pérez Reverte y Fernando Sánchez-Dragó, el ex ministro y defensor del pueblo Enrique Múgica o el novelista barcelonés Ildefonso Falcones además del periodista Alberto García Reyes, el académico catalán Félix de Azúa, el presidente de la Real Academia de la Lengua, Santiago Muñoz Machado, el antropólogo francés François Zumbiehl o el ganadero Victorino Martín que pronunció el de 2025.