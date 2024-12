Rafael Torres, el fino torero sevillano, tendrá una calle en Sevilla

“Es una cuñita, como una plazoletita, entre Saturno y José Laguillo, muy cerquita de la calle donde yo nací; ahí había un bar donde yo empecé a trabajar”, explica el veterano lidiador de la Puerta Osario sin poder disimular el sano orgullo por recoger todo lo sembrado como torero y como hombre. “Yo no he sido figura del toreo pero sí puedo presumir de tener muchos amigos que me quieren y a eso es lo que le doy más mérito… me da igual que la calle tenga veinte o cuarenta metros lo que me importa es el reconocimiento y el sitio en el que está”, sentencia Rafael Torres que había recibido la noticia muy temprano a la salida de su visita diaria a Jesús del Gran Poder de boca de su propio hijo, el periodista José Antonio Rodríguez.

Son las palabras de un hombre feliz que en breve contará con una calle rotulada con su nombre. Así lo ha acordado el Pleno Municipal este miércoles por la inmensa mayoría de los grupos políticos representados en el Salón Colón y una única abstención: la de Podemos-Izquierda Unida.

Rafael Torres es uno de los rostros inconfundibles de la familia del toro sevillana en la que brilla con luz propia gracias a su personalidad, su gracia antigua y el afecto cosechado a lo largo de una vida dedicada al toro. Rafalito se prodiga en todos los actos, se asoma a su delantera de palco en los tendidos pares de Sombra y evoca aquellos tiempos de ilusiones en los que soñó con ser figura.

Nació, efectivamente, en los lavaderos del antiguo Corral de la Corona, que comunicaba las calles Vara del Rey y Arroyo, en el entorno de la Puerta Osario. Con 16 años marchó a Madrid soñando con la gloria del toreo en un tiempo en el que intentarlo ya era una gran aventura vital. Pepe Luis y Manolo Vázquez fueron los primeros en apreciar sus cualidades en el campo apoyando el inicio de una carrera que se iba a lanzar a raíz de su debut en la plaza de la Maestranza en 1968, saldado con una apoteósica salida a hombros por la Puerta del Príncipe.

Curro Romero hace matador de toros a Rafael Torres en presencia de José Rivera 'Riverita'.

Dos años después tomaba la alternativa en el mismo escenario, en la tarde del Domingo de Resurrección y de la mano de Curro Romero, con el que torearía tantas tardes después como banderillero. Torres había despertado la ilusión de los aficionados sevillanos llegando a recibir el premio a la mejor faena de la Feria de Abril que concede la Real Maestranza en 1975.

A los doce años de alternativa –de la mano de Manolo Vázquez- decidió pasarse a las filas de plata, convirtiéndose en peón de confianza de toreros como Paquirri – al que asistió en Pozoblanco -, José María Manzanares, Víctor Méndes, Luis Francisco Esplá o Curro Romero con el que toreó muchas temporadas en su última época.

Rafael Torres es el torero que más veces ha hecho el paseíllo en la Real Maestranza si sumamos sus actuaciones de novillero, matador de toros y banderillero. Se retiró de los ruedos el 12 de octubre de 2002 en la Real Maestranza, formando en las filas de Eduardo Dávila Miura que aquel día amplió su cuadrilla a cuatro hombres de plata para dar el homenaje merecido a un torero sevillano que volvió a escuchar la música de Tejera en su último par de banderillas. La afición no había perdido la memoria.