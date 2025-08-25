Roca Rey causa baja este martes en Cuenca

El diestro Andrés Roca Rey no podrá comparecer este martes, 26 de agosto, en la plaza de toros de Cuenca a consecuencia de la lesión sufrida el pasado jueves en Bilbao durante la lidia de su segundo toro de la corrida de Victoriano del Río según ha confirmado su gabinete de prensa a través de un comunicado.

El percance, recuerda la misma nota, se produjo en el inicio de faena, cuando el diestro limeño se fue a portagayola y de rodillas fue alcanzado y pisado con violencia en el pie izquierdo, quedando la zona seriamente dañada. "Tras varios días en los que intentó forzar la recuperación para no faltar a sus compromisos, este lunes se sometió a una resonancia magnética que ha puesto de manifiesto una lesión de mayor alcance de lo que inicialmente se pensaba", añade el comunicado.

Los especialistas que le atienden han diagnosticado "una afectación en la articulación inferior del pie izquierdo, con signos de inflamación, derrame interno y compromiso de la estabilidad articular". Se le ha prescrito tratamiento farmacológico, fisioterapia específica y se recomienda reposo absoluto hasta comprobar una evolución favorable.

Roca Rey ha sido sometido a una resonancia para diagnosticar el alcance de su lesión. / M.G.

La importancia de la articulación dañada, clave en la propulsión y los cambios de apoyo, impedirá que el torero pueda vestirse de luces en los próximos días. La previsión es que se realicen nuevas revisiones médicas en el plazo de una semana para determinar su recuperación.

Roca Rey, que en Bilbao firmó una de las actuaciones más rotundas de su particular temporada cortando tres orejas, "lamenta profundamente no poder estar presente en la feria conquense y se encuentra plenamente concentrado en su recuperación con el objetivo de regresar cuanto antes a los ruedos", concluye la nota.

La ausencia del paladín peruano ha obligado a la empresa de Maximino Pérez a sustituirle por Daniel Luque. Unas horas antes había tenido que llamar a Pablo Aguado para cubrir la baja de Morante de la Puebla variando sustancialmente un cartel en el que permanece fijo el diestro madrileño Fernando Adrián y los toros de Román Sorando.