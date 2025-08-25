La reaparición de Morante sigue demorándose

La reaparición de Morante de la Puebla, herido el pasado día 10 de agosto en Pontevedra, se sigue demorando sin que el matador cigarrero haya fijado aún una fecha definitiva para su vuelta a los ruedos en la recta final de la mejor temporada de su vida profesional aunque la plaza de toros de Almería, en la que está anunciado el próximo jueves, se erige en el escenario más ansiado para este esperado retorno que debe animar la recta final de la temporada.

Si en un primer momento, desde el mismo momento del percance, se había barajado la feria de Málaga como escenario del retorno del diestro de La Puebla, se han ido sucediendo las cancelaciones de su presencia en las distintas plazas en las que estaba anunciado. Ausente de Bilbao, el pasado fin de semana tampoco pudo acudir a Cieza y Toro y este mismo lunes estaba anunciado en Almagro. La empresa Maxitoro también ha confirmado la ausencia de Morante en Cuenca a través de una nota de prensa, emitida en la mañana de este lunes, en la que precisa que “a pesar de los esfuerzos realizados por el torero sevillano no podrá tomar parte en el festejo de este 26 de agosto en el ruedo conquense”.

En esa tesitura, la cita del próximo jueves, día 28 de agosto, en el cartel estrella del ciclo almeriense se alza como objetivo más probable. Morante debe compartir cartel con Fortes y Juan Ortega para lidiar el encierro previsto de los hierros de El Parralejo y Álvaro Núñez aunque algunas fuentes apuntan a cambios en el apartado ganadero.

Sea como sea, Morante de la Puebla sigue arrastrando las consecuencias de la cornada sufrida en el muslo derecho en Pontevedra, que mereció el pronóstico de ‘grave’ por el equipo médico que le atendió en la enfermería del coso gallego antes de ser trasladado a la clínica Quirón donde sería intervenido finalmente. A ese percance hay que sumar las secuelas de otros golpes sufridos en la temporada, especialmente la fortísima paliza recibida en Marbella el pasado 8 de agosto en la llamada Corrida de los Candiles en la que cortó un rabo.

Según había trascendido, el torero de La Puebla se ha probado después delante de las reses en su propia finca de Las Cabezas de San Juan, La Malvaloca, y en la ganadería de Núñez del Cuvillo sin obtener el resultado esperado mientras los aficionados y las empresas siguen esperando cualquier gesto del matador para fijar su fecha de vuelta.

Una nutrida agenda

Al día siguiente de la cita de Almería tendría que torear en Alcalá de Henares y el 30 en Linares -plaza en la que protagonizó la polémica espantada en unión de Manzanares que preludió el definitivo corte de la pasada temporada- y finalizaría el mes de agosto en San Sebastián de los Reyes.

El mes de septiembre también está muy nutrido en contratos. Morante está anunciado en Palencia, Colmenar Viejo, Melilla, Aranjuez, Villanueva del Arzobispo, Don Benito, Navalcarnero, Valladolid, Albacete, Muro, Murcia, Guadalajara, Salamanca, Almodóvar del Campo, Logroño, y Sevilla en el mes de septiembre. En octubre le esperan en Úbeda, Zaragoza y Madrid –haciendo doblete de mañana y tarde- y se da por hecha su presencia en Jaén para cerrar la campaña.